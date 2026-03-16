Mutare surpriză în SuperLiga! Antrenorul dat afară de formația lui Șumudică vine să semneze contractul

Încă un antrenor străin este pregătit să vină în România. Este vorba despre de un croat în vârstă de 50 de ani care va avea misiunea de a salva de la retrogradare o echipă din SuperLiga.

O echipă din SuperLiga și-a ales noul antrenor

După , anunțată în exclusivitate de FANATIK, conducerea clubului Oțelul Galați s-a mișcat foarte repede și a ajuns la o înțelegere cu antrenorul croat Stjepan Tomas.

Conform , tehnicianul și-ar fi dat acordul de principiu pentru preluarea echipei și urmează să ajungă luni seară în România pentru finalizarea discuțiilor și semnarea contractului.

Într-o primă fază, înțelegerea lui Tomas cu gruparea gălățeană va fi valabilă până la finalul actualului sezon și va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. În contract va exista și o clauză de prelungire dacă totul va decurge bine.

Acesta ar urma să debuteze pe banca tehnică a Oțelului Galați la partida din deplasare cu Unirea Slobozia, din etapa a 2-a a play-out-ului din SuperLiga. Jocul este programat pentru luni, 23 martie, ora 20:30.

Cine este Stjepan Tomas, antrenorul care vine să o salveze pe Oțelul

Stjepan Tomas este un fost fundaș central cu 49 de prezențe la naționala Croației și care în cariera sa a evoluat la echipe din Italia, Turcia și Rusia. După ce și-a încheiat cariera de jucător, a fost secundul lui Okan Buruk la mai multe formații din Turcia.

Ca principal a debutat în 2019 la Istanbul Bașakșehir, iar apoi a mai pregătit echipele Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol și NK Osijek. Ultima dată a antrenat-o pe Al-Okhdood din Arabia Saudită, actuala formație a lui Marius Șumudică, de unde a fost demis în februarie 2025.

Laszlo Balint a rezistat un an la Oțelul Galați

În ciuda faptului că Oțelul s-a aflat la un moment dat cu șanse reale în lupta pentru Top 6, finalul sezonului regulat a fost unul modest pentru gălățeni și aceștia au ajuns în play-out-ul SuperLigii.

Eșecul de pe teren propriu cu Csikszereda, scor 2-3, din , a fost cireașa de pe tort, iar la finalul jocului antrenorul Laszlo Balint a anunțat că demisionează pentru a crea un șoc.

În acest moment, Oțelul se află pe locul 5 al play-out-ului, cu 21 de puncte, cu 5 puncte peste Petrolul, echipă aflată pe prima poziție care duce la barajul de menținere/promovare în SuperLiga.