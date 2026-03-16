Mutare surpriză în SuperLiga! Antrenorul dat afară de formația lui Șumudică vine să semneze contractul

O nouă schimbare de antrenor în SuperLiga. Cine este tehnicianul dat afară de actuala echipă a lui Marius Șumudică care este așteptat să vină în România.
Traian Terzian
16.03.2026 | 14:45
Încă un antrenor străin în SuperLiga. Sursă foto: sportcom.hr
Încă un antrenor străin este pregătit să vină în România. Este vorba despre de un croat în vârstă de 50 de ani care va avea misiunea de a salva de la retrogradare o echipă din SuperLiga.

O echipă din SuperLiga și-a ales noul antrenor

După plecarea lui Laszlo Balint, anunțată în exclusivitate de FANATIK, conducerea clubului Oțelul Galați s-a mișcat foarte repede și a ajuns la o înțelegere cu antrenorul croat Stjepan Tomas.

Conform digisport.ro, tehnicianul și-ar fi dat acordul de principiu pentru preluarea echipei și urmează să ajungă luni seară în România pentru finalizarea discuțiilor și semnarea contractului.

Într-o primă fază, înțelegerea lui Tomas cu gruparea gălățeană va fi valabilă până la finalul actualului sezon și va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. În contract va exista și o clauză de prelungire dacă totul va decurge bine.

Acesta ar urma să debuteze pe banca tehnică a Oțelului Galați la partida din deplasare cu Unirea Slobozia, din etapa a 2-a a play-out-ului din SuperLiga. Jocul este programat pentru luni, 23 martie, ora 20:30.

Cine este Stjepan Tomas, antrenorul care vine să o salveze pe Oțelul

Stjepan Tomas este un fost fundaș central cu 49 de prezențe la naționala Croației și care în cariera sa a evoluat la echipe din Italia, Turcia și Rusia. După ce și-a încheiat cariera de jucător, a fost secundul lui Okan Buruk la mai multe formații din Turcia.

Ca principal a debutat în 2019 la Istanbul Bașakșehir, iar apoi a mai pregătit echipele Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol și NK Osijek. Ultima dată a antrenat-o pe Al-Okhdood din Arabia Saudită, actuala formație a lui Marius Șumudică, de unde a fost demis în februarie 2025.

Laszlo Balint a rezistat un an la Oțelul Galați

În ciuda faptului că Oțelul s-a aflat la un moment dat cu șanse reale în lupta pentru Top 6, finalul sezonului regulat a fost unul modest pentru gălățeni și aceștia au ajuns în play-out-ul SuperLigii.

Eșecul de pe teren propriu cu Csikszereda, scor 2-3, din prima etapă a play-out-ului, a fost cireașa de pe tort, iar la finalul jocului antrenorul Laszlo Balint a anunțat că demisionează pentru a crea un șoc.

În acest moment, Oțelul se află pe locul 5 al play-out-ului, cu 21 de puncte, cu 5 puncte peste Petrolul, echipă aflată pe prima poziție care duce la barajul de menținere/promovare în SuperLiga.

Antrenor SuperLiga clasament play-out SuperLiga

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
