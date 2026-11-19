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JV Sports, o agenție spaniolă de impresariat înființată în 2007 de Joaquín Vigueras, un agent licențiat FIFA, a anunțat că „l-a semnat” pe dinamovistul Dario Benavides. Conform Transfermarkt, agenția reprezintă 153 de fotbaliști, dintre care 23 evoluează în primele ligi din țările lor și au o valoare cumulată de 93,9 milioane de euro.

Dinamovistul Dario Benavides are acum impresar la fel ca un star de la Barcelona

Cu siguranță cel mai cunoscut fotbalist reprezentat de JV Sports este , fotbalist cotat la 35 e milioane de euro. Alți fotbaliști valoroși care vor fi acum „colegi” cu dinamovistul Dario Benavides sunt Nail Umyarov (Spartak Moscova – 7,5 mil. €), Aitor Ruibal (Real Betis – 4 mil. €), Ilyas Chaira (Real Oviedo – 4 mil. €), Peque Fernandez (Sevilla – 3 mil. €), Isi Palazon (Rayo Vallecano – 2,8 mil. €), Roger Brugue (Levante – 2 mil. €) și Manu Fuster (Las Palmas – 2 mil. €).

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Gerard Martin rămâne cel mai important jucător reprezentat de JV Sports, fiind prezentat inclusiv pe site-ul oficial al companiei drept un fotbalist de succes care a ajuns de la echipa secundă până la prima echipă a Barcelonei. Fundașul dinamovist Dario Benavides are 23 de ani și are contract cu Dinamo până în 2028.

Benavides se laudă cu meciurile jucate pentru Sevilla cu Sergio Ramos alături pe teren

Un produs al academiei echipei FC Sevilla, din decembrie 2023, atunci când a fost titular alături de Sergio Ramos într-un meci Sevilla – Atletico Astorga, scor 2-0. „Am fost coleg cu el la Sevilla, am fost amândoi în primul 11 într-un meci din Cupa Spaniei. A fost o perioadă minunată”, declara fotbalistul când a semnat cu Dinamo.

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Benavides nu este unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo și nici nu pare să aibă parte de noroc. În luna august a acestui an, în timpul unui antrenament la sala de forță, fundașul și-a prins un deget la o halteră și s-a accidentat foarte grav.