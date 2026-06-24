Sport

Mutare-surpriză pe axa Genoa – Rapid! Întăriri pentru Daniel Pancu: „Bun venit!”

Mutare-surpriză produsă pe axa Genoa - Rapid. Formația din Giulești s-a întărit cu un membru de la echipa din Serie A. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
24.06.2026 | 18:06
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Mutare-surpriză pe axa Genoa - Rapid! Întăriri pentru Daniel Pancu. Foto: Colaj Fanatik
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Dan Șucu este singurul patron român care deține acțiuni la două cluburi diferite: Rapid și Genoa. Este bine știut faptul că relația dintre cele două formații este excelentă, în trecut sosind în SuperLiga mai mulți fotbaliști de la clubul italian, precum David Ankeye sau Franz Stolz. De cealaltă parte, Benjamin Siegrist a ajuns în fotbalul italian din România.

Mutare-surpriză pe axa Genoa – Rapid

Ambițiile pentru sezonul viitor ating cote înalte la Rapid, iar în acest sens s-au realizat mai multe mutări. Prima și, cel mai probabil, cea mai importantă, a fost venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică. Pancone a avut o stagiune foarte bună la CFR Cluj, iar Dan Șucu speră ca tehnicianul să îi readucă pe giuleșteni în cupele europene.

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Rapid a parafat deja două transferuri pentru sezonul ce bate la ușă: Mohammed Kamara și Vladan Bubanja. Pe lângă aducerea de jucători, conducerea clubului s-a orientat și către întărirea staff-ului tehnic, iar în acest sens a fost adus un specialist de la Genoa pentru a îl ajuta pe Daniel Pancu: Eros Giglia.

Cine este Eros Giglia, noul antrenor de la Rapid

Eros Giglia (30 de ani) este deținător al licențelor FIGC și UEFA B, acestea fiind absolvite la celebrul Centru Tehnic de la Coverciano. În ultimii doi ani, acesta a ocupat poziția de preparator fizic la Genoa, iar din acest sezon îl va ajuta pe Daniel Pancu în vederea atingerii obiectivelor propuse.

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„Eros Giglia se alătură staff-ului tehnic! Deținător al licențelor FIGC și UEFA B, de la prestigiosul Centru Tehnic de la Coverciano, Eros este specializat în creșterea performanței și dezvoltarea atleților la nivel de elită. În ultimii doi ani, italianul în vârstă de 30 de ani a activat ca preparator fizic la Genoa CFC. Bun venit, Eros! Mult succes în alb-vișiniu!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Rapid.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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