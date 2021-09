Mutarea anului în televiziune: Survivor România, cumpărat de PRO TV? Reacția Kanal D

Kanal D rămâne fără emisiunea fenomen care a clasat postul TV pe primul loc în preferințele telespectatorilor, timp de două sezoane? anunță că emisiunea a fost deja vândută de casa de producție care deține formatul, iar sezonul trei al reality show-ului Survivor ar urma să fie realizat de PRO TV.

Survivor România, cumpărat de PRO TV?

FANATIK a aflat, însă, că momentan cărțile nu sunt făcute și, deși se poartă negocieri intense pentru achiziționarea formatului, Kanal D speră să nu rămână fără emisiunea care a trimis postul turc pe primul loc în preferințele telespectatorilor.

Contactați de FANATIK, reprezentații Kanal D au preferat să nu comenteze informațiile apărute în presă, menționând că vor reveni cu un anunț oficial în ceea ce privește emisiunea Survivor cât de curând.

Survivor de la Kanal D la ProTV: cum și când e posibil?

Nu este de mirare că Survivor România este un produs vânat de posturile concurente. În cele două sezoane, cel mai dur reality show difuzat de Kanal D a trimis postul pe primul loc în clasamentul audiențelor. Principalii competitori – Pro TV și Antena 1 – nu au avut nicio șansă în zilele în care emisiunea prezentată de Daniel Pavel era difuzată de Kanal D.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, vestea negocierilor nu a căzut deloc bine în curtea celor de la Kanal D care fac eforturi uriașe pentru a împiedica transferul. Emisiunea Survivor este considerată copilul de suflet al trustului DOGAN și mulți dintre cei care au muncit pentru a le oferi telespectatorilor un show greu de egalat aproape au izbucnit în lacrimi când au aflat că PRO TV atentează la produsul Kanal D și are șanse mari să fie noul producător al emisiunii Survivor.

Dacă negocierile duse de Ladislav Bartonicek, șeful grupului ceh PPF, din care face parte și PRO TV, cu casa de producție care deține formatul se vor finaliza cu succes, noul sezon Survivor România va fi urmărit la Pro TV. Iar șansele sunt destul de mari, ținând cont de faptul că grupul ceh vrea să cumpere formatul Survivor în mai multe țări. Rămâne de văzut cine rămâne… supraviețuitor în cursa pentru sezonul 3 Survivor România.

“Rețeta” Survivor România: două echipe – Faimoși și Războinici -, probe extreme și premiu de 50.000 de euro

PRO TV a mai avut o tentativă de a difuza pe micul ecran emisiunea Supraviețuitorul, în 2015, dar grandiosul format internațional ajuns în România a murit în fașă, iar ceea ce se anunța a fi un fenomen pe piața media a fost un fiasco. Ajuns la Kanal D, produsul a înregistrat un succes excepțional, iar audiețele obținute au trimis concurența în colțul rușinii. Ingredientele succesului: două echipe cu lipici la public – Faimoși și Războinici -, probe care te țin cu sufletul la gură, conflicte și interese ascunse între concurenți, plus premiul cel mare, în valoare de 50.000 de euro.

Finala din 10 iulie a fost câștigată de Zanni, care aplecat acasă cu 50.000 de euro și un capital de imagine la care doar visa.

“Mă simt foarte bine, nu sunt obișnuit cu sentimente de genul. Nu sunt capabil în momentul de față să-mi exprim bucuria, fericirea și recunoștința față de oamenii care m-au susținut până acum și au fost lângă mine.

Am simțit toată susținerea cu care nu sunt obișnuit. Nu am fost niciodată obișnuit și acum e prima lecție în care trebuie să învăț să primesc treaba asta și să văd cum se simte.

Am 23 de ani, 23 de ani de viață grea. Nu doar la Survivor a fost greu. Aici a fost un examen care a presupus să-mi evaluez toate lecțiile pe care le-am învățat de-a lungul vieții.

A fost foarte greu, dar a meritat. Eu sunt obișnuit cu greul, chiar nu mi-a venit să plâng de greu ce a fost. A fost foarte greu, evident, dar eu sunt învățat. Nu sunt accidentat, nu mă doare nimic.Mă bucur că am primit acest trofeu și mă bucur că pe lângă toate acestea experimentez aceste senzații extreme.”, a declarat Zanni imediat