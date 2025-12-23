Mutarea bombă care se pregătește la Dinamo: „O singură echipă și o revenire șoc în acționariat!”

ADVERTISEMENT

Omul sub conducerea căruia Dinamo a câștigat ultimele sale patru titluri în prima ligă (2000, 2002, 2004 și 2007), Constantin „Tică” Dănilescu, le dă vești bune fanilor alb-roșii. Reputatul om de fotbal este sigur că Dinamo va beneficia din nou de sprijinul financiar al lui Cristi Borcea, unul dintre finanțatorii clubului din perioada cuceririi celor patru trofee.

Când va reveni Cristi Borcea la Dinamo? Tică Dănilescu a dat răspunsul

Dinamo domina fotbalul românesc la începutul anilor 2000, cu patru campionate câștigate în opt ani, cât Steaua și Rapid la un loc. Era o perioadă în care Gigi Becali abia apărea în peisajul fotbalistic, la fel și CFR Cluj sub patronatul lui Arpad Paskany sau Vasluiul lui Adrian Porumboiu. Jean Pădureanu conducea Gloria Bistrița și, spun mulți, „Cooperativa”, iar echipe precum FC Național, FC Brașov, FCM Bacău sau Ceahlăul aveau un cuvânt de spus.

Și în tot acest context, Dinamo era cel mai puternic club din România. Cu putere financiară, grație vestitului acționariat cu Nicolae Badea, Cristi Borcea și toți ceilalți investitori. Vremuri la care fanii dinamoviști aspiră și acum, mai ales după problemele care au măcinat clubul în ultimii ani și au dus până la retrogradare.

Tică Dănilescu a fost acolo, în anii 2000, și speră că istoria se va repeta, iar Dinamo va reveni în top. De fapt, e sigur „Când va fi gata stadionul, vă spun eu că va fi o singură echipă Dinamo. O să vedeți. Va fi doar un Dinamo! . El va fi din spate și vor mai veni… Cristi Borcea arde de fotbal, abia așteaptă să fie gata stadionul, să se ducă la tribuna oficială. Cristi iubește Dinamo, a iubit dintotdeauna, a investit la Dinamo”, a declarat Tică Dănilescu la FANATIK DINAMO.

Salarii la Dinamo cu banii din „pungile lui Borcea”

Tică Dănilescu și-a amintit de situația la Dinamo în acei ani cu mulți acționari. Și a povestit cum se dădeau primele și salariile în club.

„Și el, și Badea, și Nețoiu, și Turcu, și Walter, Vova Cohn… Au fost oameni care au venit cu bani. Nu puteai, în ședințe la Dinamo, să zici ceva unor oameni care cotizau. Eu cred că la nivelul lui Dinamo de atunci, unul singur nu putea să țină echipa. Așa, veneau, cotizau cât cotizau. Spre exemplu, erau meciuri importante și era nevoie de bani de prime, fiecare dădea 20 de mii, 15 mii, 30 de mii… Pac, se strângeau!

Borcea, vrei să-ți spun… Veneau zilele de salariu și aveam mulți salariați. Nu era ca la Steaua cu Armata. Și mă apuca groaza, pentru că toate lucrurile la birou, scriptice, erau pe seama mea. Seara mă întâlneam (n.r. – cu acționarii) și le spuneam ce am făcut. Nu mai era nimeni pe la birou. Dar Cristi, când era vremea de salariu… ‘Cristi, se dau bani astăzi și nu avem’. ‘Trimite-o pe Lili!’. Venea cu două sacoșe de bani, număra Lili și se dădeau salariile”, a povestit fostul director sportiv din „Ștefan cel Mare”.

Avertismentul lui Tică Dănilescu pentru adversare: „Va fi o problemă”

Din punctul de vedere al lui Tică Dănilescu, Cristi Borcea așteaptă stabilitate la Dinamo pentru a reveni. Construcția noului stadion este una dintre condițiile esențiale. Însă, dacă toate astrele se vor alinia, Dinamo ar putea redeveni o forță, atât fotbalistic, dar și financiar.

„Eu sunt convins că el va fi acolo (n.r. – la Dinamo, când se va face stadionul). Prin băiat, prin altcineva, el va fi acolo. Și, dacă el se implica, vor mai veni și alți oameni, pentru că are conexiuni în lumea asta a oamenilor de afaceri. Și atunci va fi o problemă la CFR Cluj, la Botoșani… Mă refer la cei care au vârfurile, că în rest cam la toate echipele mai sunt Consiliile Județene. Să nu-mi zică mie că nu sunt bani publici. Ce echipe private avem? CFR, Botoșani, FCSB-ul lui Gigi și Craiova. Dar Olguța, acolo, se mai fac niște treburi…

Dinamo, anul acesta, se poate bate la titlu. M-aș bucura ca, după aproape 20 de ani, să ia campionatul. Să văd ziua aceea când sunt buldozere și se construiește stadionul. Aștept clipa aceea să-l văd pe Borcea din nou în Consiliul de Administrație. Știu că vine și cu bani, și cu suflul al lui energic!”, a încheiat Tică Dănilescu la FANATIK DINAMO.