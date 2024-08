Mutarea care ar putea provoca dezastrul la FCSB: “Devine o echipă de locul 9”. Ce greșeală a comis Gigi Becali

, scor 2-0, FCSB este penultima în campionatul intern și are un singur succes în actuala ediție a SuperLigii României. Lipsa de rezultate a crescut presiunea în jurul echipei, la doar câteva zile înaintea returului cu LASK Linz, din play-off-ul UEFA Europa League.

Marcel Pușcaș: „Eu nu l-aș fi dat pe Ovidiu Popescu niciodată de la FCSB”

Invitat la dialog de Gabi Safta, Marcel Pușcaș a analizat situația traversată de FCSB în campionat și a transmis că una dintre marile greșeli făcute de Gigi Becali a fost cedarea lui Ovidiu Popescu. Maiilt decât atât, acesta a tras un semnal de alarmă cu privire la posibila plecare a lui Darius Olaru.

„Eu am fost acum trei săptămâni invitat la Horia într-o emisiune și am spus că am încredere în echipele românești care au pierdut în campionat. Mă refeream la CFR Cluj, era prima sau a doua etapă, și la FCSB, iar atunci ele chiar s-au calificat. A câștigat en fanfare Craiova în campionat, dar a pierdut meciul cu Maribor.

Se întâmplă și la case mai mari acest lucru și în Spania, Real Madrid, Barcelona, în Anglia sau în Italia. E normal să fie într-un fel așa, dar parcă e prea mult pentru FCSB în acest început de campionat. Mai pierzi un meci două, dar nu trei patru. Evoluția echipei, plus că le-a plecat liderul Coman, iar acest lucru se simte pentru că el a tras echipa în sezonul trecut. El și Olaru, restul, mai puțin.

Sunt jucători buni, dar nu dau pe dinafară valoric. S-a dus Ovidiu Popescu la U Cluj, încă două trei achiziții și uită-te, sunt pe primul loc. Eu nu l-aș fi dat pe Popescu niciodată de la FCSB. A fost un om loial, a stat vreo șapte ani în clubul acela, nu era cel mai slab jucător din lot și de multe ori chiar a jucat foarte bine, nefiind pe postul lui.”

„Ce se va întâmpla dacă pleacă și Olaru?”, a întrebat Gabi Safta. Răspunsul lui Marcel Pușcaș a fost clar: „Dacă pleacă și Olaru, FCSB va deveni o echipă de locurile 4-9.” , a încheiat Marcel Pușcaș.

FCSB joacă meciul sezonului cu LASK

Joi, pe stadionul Steaua de la ora 21:30, FCSB joacă cel mai important meci al sezonului de până acum. Campioana României întâlnește LASK , în returul play-off-ului UEFA Europa League, iar .

Ambele formații au pierdut înainte de duelul direct. FCSB a fost învinsă la Sibiu, 2-0 cu Hermannstadt, iar austriecii de la Linz , scor 2-1, tot în weekend-ul trecut.

Mihai Stoica a confirmat înaintea partidei cu LASK Linz că FCSB a , cu excepția lui Joyskim Dawa, jucător suspendat pentru această dispută, după cumulul de cartonașe galbene.

Unde se vede returul dintre FCSB și LASK

După ce partida tur a putut fi urmărită doar pe Voyo, returul cu LASK Linz va fi transmis în sfârșit și la un post de televiziune. După mai multe negocieri cu cei de la PRO TV, Gigi Becali a primit o ofertă bună din partea postului de televiziune România TV, iar în cele din urmă . „Se vede la România TV. Am vorbit cu Sebi Ghiță, am oprit alte negocieri”, a declarat Gigi Becali.

