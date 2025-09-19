Mutarea de Alex Ferguson a lui Gigi Becali din FC Botoșani – FCSB, anihilată instant de greșeala lui Alhassan! Două goluri în patru minute. Video

Patronul echipei roș-albastre a decis să îl joace pe Daniel Bîrligea în flancul drept al liniei de atac, , în vreme ce Mamadou Thiam a fost trimis la Botoșani în rol de atacant central.

Gigi Becali s-a dovedit inspirat în prima repriză din FC Botoșani – FCSB, dar totul a fost în zadar în cele din urmă

În minutul 36, . Thiam a centrat excelent, din partea dreaptă, cumva paradoxal în contextul explicat anterior, iar Bîrligea a punctat cu o lovitură de cap foarte bine plasată, la colțul lung, de undeva din marginea careului de 6 metri.

Doar că după doar 4 minute, gazdele au reușit să egaleze prin Dumiter, fostul fotbalist de la FCSB, cel care a marcat după o greșeală de poziționare a lui Baba Alhassan, în urma unei faze fixe executate de cei de la Botoșani din flancul drept al atacului lor. ( cu ambele goluri marcate în prima repriză la Botoșani)

Așadar, revenind, Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și a sugerat pentru meciul de vineri seară un prim 11 în conformitate cu declarațiile sale anterioare,

„Pe Bîrligea l-am luat de atacant în dreapta, așa făcea la CFR, eu nu l-am văzut niciodată număr 9. Eu l-am luat că venea din bandă, din stânga sau din dreapta, și intra în viteză, ziceai că e rachetă. Pe Bîrligea, de Lăcătuș l-am luat.

L-am văzut, s-a învățat să dribleze. Păi dacă el driblează, viteză are, i-a să-l bag în dreapta să mă folosesc de calitățile lui că e ‘Săgeata din Carpați’. O să zică Șumudică poate că nu e așa, dar vreau să mă conving eu”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.