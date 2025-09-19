Sport

Mutarea de Alex Ferguson a lui Gigi Becali din FC Botoșani – FCSB, anihilată instant de greșeala lui Alhassan! Două goluri în patru minute. Video

Inovațiile lui Gigi Becali de la FCSB au dat primele semne de reușită la Botoșani, dar la scurt timp campioana a fost egalată după o eroare a lui Alhassan! Cum s-au marcat golurile
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.09.2025 | 21:25
Bucuria lui Daniel Bîrligea după golul marcat în prima repriză a meciului FC Botoșani - FCSB. Foto: Sport Pictures

Patronul echipei roș-albastre a decis să îl joace pe Daniel Bîrligea în flancul drept al liniei de atac, pe post de „Marius Lăcătuș”, după cum s-a exprimat chiar el recent în direct la FANATIK SUPERLIGA, în vreme ce Mamadou Thiam a fost trimis la Botoșani în rol de atacant central.

Gigi Becali s-a dovedit inspirat în prima repriză din FC Botoșani – FCSB, dar totul a fost în zadar în cele din urmă

În minutul 36, cei doi au colaborat perfect la golul de 1-0. Thiam a centrat excelent, din partea dreaptă, cumva paradoxal în contextul explicat anterior, iar Bîrligea a punctat cu o lovitură de cap foarte bine plasată, la colțul lung, de undeva din marginea careului de 6 metri.

Doar că după doar 4 minute, gazdele au reușit să egaleze prin Dumiter, fostul fotbalist de la FCSB, cel care a marcat după o greșeală de poziționare a lui Baba Alhassan, în urma unei faze fixe executate de cei de la Botoșani din flancul drept al atacului lor. (AICI VIDEO cu ambele goluri marcate în prima repriză la Botoșani)

Așadar, revenind, Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și a sugerat pentru meciul de vineri seară un prim 11 în conformitate cu declarațiile sale anterioare, după cum FANATIK a informat în exclusivitate încă din cursul dimineții. 

„Pe Bîrligea l-am luat de atacant în dreapta, așa făcea la CFR, eu nu l-am văzut niciodată număr 9. Eu l-am luat că venea din bandă, din stânga sau din dreapta, și intra în viteză, ziceai că e rachetă. Pe Bîrligea, de Lăcătuș l-am luat.

L-am văzut, s-a învățat să dribleze. Păi dacă el driblează, viteză are, i-a să-l bag în dreapta să mă folosesc de calitățile lui că e ‘Săgeata din Carpați’. O să zică Șumudică poate că nu e așa, dar vreau să mă conving eu”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
