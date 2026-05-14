Mutarea de geniu cu care Cristiano Bergodi putea schimba soarta finalei U Cluj – Universitatea Craiova: „El este specialistul!”

Ce mișcare de geniu putea să facă Cristiano Bergodi în finala Cupei României. Cine era singurul jucător care putea schimba soarta câștigătoarei, de fapt.
Mihai Dragomir
14.05.2026 | 12:36
U Cluj a pierdut finala Cupei României în fața Universității Craiova după loviturile de departajare. Ardelenii au fost aproape să pună mâna pe primul lor trofeu major din acest secol. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea ce mișcare putea face antrenorul Crisitano Bergodi pentru a întoarce sorții de partea sa în meciul contra oltenilor.

Cristiano Bergodi și schimbarea pe care o putea face în finala Cupei României dintre U Cluj și Universitatea Craiova

U Cluj și Universitatea Craiova au fost egale după 90 de minute și au mers în prelungiri, unde, după 120 de minute jucate, tabela arăta tot scorul de 0-0. Astfel, cele două Universității au fost nevoie să se confrunte în loteria penalty-urilor, pentru a se decide astfel câștigătoarea Cupei. Ambii portari, Gertmonas și Popescu, nu au reușit să apere nicio lovitură. Totul s-a schimbat însă la ultima lovitură, când jucătorul oltenilor a ghicit colțul la execuția lui Iulian Cristea, iar echipa lui Filipe Coelho a câștigat astfel trofeul.

Totul ar fi putut decurge altfel, dacă ardelenii efectuau o schimbare inspirată. Mai exact, Cristiano Bergodi putea să apeleze înaintea loviturilor de departajare la Ștefan Lefter, portarul care a calificat echipa în finală după ce i-a apărat penalty-ul decisiv lui Bettaieb în semifinala cu FC Argeș, și care câștiga Cupa cu Corvinul în 2024 tot după ce apăra două lovituri de pedeapsă. „Mă așteptam ca pe final de prelungiri, Clujul, având încă o schimbare, să intre Lefter în poartă. Lefter este băiatul care este specialist în penalty-uri la Universitatea Cluj. Lefter i-a calificat în finală, după meciul cu FC Argeș. Lefter, acum doi ani, pe acest stadion a câștigat finala Cupei României apărând penalty-uri pentru Corvinul, cu Oțelul Galați. Nu avea nimic de pierdut Bergodi. Era un atu în plus. Putea scoate acel penalty al lui Romanchuk și nu se mai ajungea la lovitura lui Cristea”, a relatat Cristi Coste de la Sibiu.

Mesajul lui Cristiano Bergodi după ce U Cluj a pierdut Cupa României Betano în fața Craiovei

La finalul partidei de la Sibiu, Cristiano Bergodi a reacționat și a comentat execuția fundașului central Iulian Cristea, susținând că nu le-a reproșat nimic elevilor săi și că merg focusați total pe meciul din campionat de duminică. „Așa e fotbalul, nu le pot reproșa nimic jucătorilor. La penalty-uri am marcat de cinci ori, nu a fost loterie, nu a marcat Iulian, dar nu am ce să-i reproșez.

Ei au controlat, dar nu și-au creat ocazii. Asta e, mergem duminică la ei și vedem. Nu am discutat cu Cristea. A apărat bine Popescu la șutul lui Iulian. Era pe colț. A nimerit colțul și a apărat. Asta se întâmplă la penalty-uri, se poate întâmpla orice”, au fost cuvintele antrenorului lui U Cluj.

  • 400.000 de euro este cota lui Ștefan Lefter
  • 1 ianuarie 2025 este data la care U Cluj l-a transferat de la Corvinul 

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
