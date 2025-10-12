Sport

Mutarea făcută de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1 care i-a impresionat pe arabi: ”Ești un antrenor genial”

Cosmin Olăroiu este aproape de o calificare istorică la Cupa Mondială din 2026 după victoria din meciul EAU - Oman 2-1. Cum l-au numit arabii pe tehnicianul român.
Traian Terzian
12.10.2025 | 06:00
Mutarea facuta de Cosmin Olaroiu in EAU Oman 21 care ia impresionat pe arabi Esti un antrenor genial
Cosmin Olăroiu, considerat un adevărat geniu după EAU - Oman 2-1, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Sursă foto: @_JMcAuley

Emiratele Arabe Unite a reușit o ”remontada” fantastică în meciul cu Oman, scor 2-1, și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea Cupa Mondială de anul viitor, iar Cosmin Olăroiu este considerat un adevărat geniu.

Arabii, impresionați de mutările făcute de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1

Prima repriză a partidei din Grupa A a turului 4 de calificare din zona Asiei pentru turneul final a fost controlată de formația din Oman, pregătită de portughezul Carlos Queiroz, care a deschis scorul după un autogol și a reușit să mențină fără probleme avantajul până la pauză.

Nevoit să facă o schimbare încă din prima repriză, după accidentarea vedetei Yahya Al Ghassani, Cosmin Olăroiu a reacționat la pauză și a făcut nu mai puțin de trei înlocuiri care au schimbat soarta întâlnirii. Pentru asta, jurnaliștii arabi s-au înclinat în fața antrenorului român.

”Cosmin, ești un antrenor genial, formidabil și o legendă. Nimeni altcineva nu ar face trei schimbări și l-ar scoate pe starul echipei (n.r. – Fabio Lima) după prima repriză”, a scris UAE Sport News.

”În startul reprizei secunde, Olăroiu a făcut trei schimbări, introducându-i pe Harib Abdalla, Caio Canedo și Yahya Nader, ceea ce a schimbat imediat ritmul jocului”, a notat și publicația Gulf News.

Cum a sărbătorit Cosmin Olăroiu victoria din meciul EAU – Oman 2-1

Naționala Emiratelor Arabe Unite a reușit să întoarcă soarta partidei cu Oman în partea secundă. Mai întâi a punctat Meloni (77), iar apoi Caio Lucas (83) a adus o victorie crucială în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Este de remarcat faptul că ambii marcatori, brazilieni naturalizați la reprezentativa EAU, sunt jucători pe care Cosmin Olăroiu i-a avut sub comandă până de curând și la formația Al Sharjah.

După încheierea duelului de pe Thani bin Jassim Stadium din Al Rayyan, tehnicianul român a plecat direct la vestiare. Selecționerul Emiratelor a fost surprins de camerele de luat vederi stând pe jos pe culoarul ce duce la vestiare.

Epuizat de tensiunea din timpul jocului, Cosmin Olăroiu a căutat să-și găsească liniștea înainte de a da ochii cu elevii săi și cu presa. În momentul în care a observat că este filmat, el a început să zâmbească și a făcut semn că totul este în regulă.

Cum se califică naționala condusă de Cosmin Olăroiu la Cupa Mondială

Emiratele Arabe Unite este foarte aproape de calificarea pentru a doua oară în istorie la un turneu final mondial, după ce a participat la ediția din 1990, din Italia. Atunci, biletele la Cupa Mondială au fost obținute cu Mario Zagallo pe bancă, dar la turneul final selecționer a fost Carlos Alberto Parreira.

Cu victoria în fața Omanului, trupa lui Cosmin Olăroiu s-a instalat în fruntea Grupei A a preliminariilor asiatice și mai are nevoie de un rezultat de egalitate în ultimul joc, împotriva Qatarului, formație pregătită de spaniolul Julen Lopetegui, pentru a obține biletele. În primul meci al grupei, Oman și Qatar au remizat, scor 0-0.

În cazul în care va pierde ultimul joc, reprezentativa EAU va încheia pe locul 2 în Grupa A și va merge să joace un play-off cu formația clasată pe poziția secundă în Grupa B. Învingătoarea acelui meci va merge apoi la un baraj intercontinental.

