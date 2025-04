Mutarea lui Mihai Rotaru a readus suporterii pe „Ion Oblemenco”! Ce medie de spectatori are Universitatea Craiova cu Mirel Rădoi pe bancă

Mihai Rotaru l-a înlocuit pe Costel Gâlcă cu Mirel Rădoi în speranța că suporterii „juveților” vor veni într-un număr mai mare la stadion. Mutarea finanțatorului din Cetatea Băniei a funcționat dacă ne uităm la numărul fanilor care au venit la ultimele cinci meciuri ale Universității Craiova.

Mihai Rotaru a readus suporterii pe „Ion Oblemenco”! Ce medie de spectatori are Universitatea Craiova cu Mirel Rădoi

Fanii cu suflet „alb-albastru” s-au îndepărtat de „leii” din Bănie în perioada în care Costel Gâlcă era antrenorul principal al Universității Craiova. Mihai Rotaru a mărturisit că acest detaliu a contat în demiterea fostului tehnician de la .

„Suporterii s-au îndepărtat de noi în această perioadă, nu spun că din cauza lui Gâlcă, dar proiectul în care noi am crezut și care înseamnă Universitatea Craiova, alături de suporteri și de glorii și de renașterea ei, în acest moment șchiopăta.

Faptul că noi am jucat cu CFR-ul, meci decisiv, meci în care puteam să trecem pe primul loc și am jucat cu puțin peste 10.000 de spectatori, faptul că am jucat cu Dinamo în prima etapă din 2025 și puteam să trecem pe locul doi, am jucat tot așa cu puțin peste 10.000 de spectatori.

Era clar că scopul nostru și anume o echipă pentru suporteri, o echipă pentru regiune, începea să șchioapăte”, spunea Mihai Rotaru după plecarea lui Costel Gâlcă.

În ultimele cinci meciuri cu Costel Gâlcă pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a înregistrat o medie de 6.982 de suporteri. Recordul de asistență a fost la derby-ul cu FCSB, scor 1-1, atunci când 15.702 de spectatori au fost în tribunele arenei.

Cu Mirel Rădoi, media de spectatori pe care a înregistrat-o Universitatea Craiova în ultimele cinci meciuri este de 11.605 de spectatori. Recordul de asistență din acest sezon a fost spulberat la ultimul meci, cel cu FCSB, când în jur de 30.000 de suporteri au fost la derby.

Mirel Rădoi vrea să câștige titlul cu Universitatea Craiova: „Dacă nu reușim, eu nu mai stau aici”

până la finalul contractului pe care l-a semnat în iarnă. Fostul selecționer spune că va pleca în cazul în care nu va reuși să câștige campionatul în sezonul 2025-2026.

„Văd ce pot să fac să aduc în plus, dar la anul nu pot să accept că echipa asta, că toate cele cinci județe, că suporterii aceștia nebuni. Mie îmi pare rău că eu n-am ajuns la clubul ăsta ca jucător. Dar dacă nu-i fac pe ei să înțeleagă ce înseamnă clubul ăsta și nu reușim să aducem campionatul, în fața voastră, la finalul sezonului 2025/2026, eu nu mai stau aici.

Par un tip care se teme? Am avut un ditamai hidrant în fața mea cu sârmă ghimpată. Am avut atâtea meciuri la nivel internațional, la echipa națională, la echipa națională ca și antrenor și la naționala de tineret, la echipa mare, meciuri din Champions League, calificări, play-off-uri de mondial, cum vreodată să mă tem de ceva?

Dacă eu mă tem, cum mă duc eu în fața lor? Cum pot motiva eu pe ei dacă eu le transmit panică și teamă? Nu există așa ceva. Nu avem cum!”, a declarat Mirel Rădoi la finalul meciului cu FCSB, scor 0-0.