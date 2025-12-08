Mutarea surpriză cu care Adrian Mihalcea i-a dat șah-mat lui Eugen Neagoe! UTA, pe loc de play-off după 1-0 cu Petrolul

Ultima zi a etapei 19 a avut la Arad un duel între două dintre cele mai iubite echipe ale provinciei. UTA – Petrolul, o partidă cu implicații în zona de play-off, pentru arădeni, respectiv pentru îndepărtarea de zona minată a clasamentului, pentru petroliști.
Unul dintre cei mai apreciați jucători ai începutului de sezon a fost rezervă în formula de start a „Bătrânei Doamne”. Alin Roman a început partida de la Arad pe bancă, fiind introdus în teren de Adrian Mihalcea în minutul 62, în locul lui Mihai. Jucătorul adus în vară de la retrogradata Politehnica Iași s-a impus rapid în echipa roș-albilor de pe Mureș, însă nu a fost decisiv în ultima parte a sezonului.
Mijlocașul ofensiv a avut până la acest meci 17 apariții pentru UTA în actuala stagiune. Optarul arădenilor a înscris 3 goluri până la acest duel, în primele patru etape. Roman s-a revanșat cu vârf și îndesat în acest meci. În prelungirile partidei cu Petrolul, conducătorul de joc al arădenilor a executat magistral o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga. Șutul său cu piciorul drept l-a învins pe portarul austriac Krell și UTA a urcat pe loc de play-off, devansându-le pe Oțelul Galați, U Cluj Napoca și FCSB.
Această mutare cel puțin surprinzătoare în primul unsprezece al arădenilor a venit în urma schimbării sistemului de joc al echipei UTA. Dacă până acum echipa Aradului evolua în 4-2-3-1, de această dată Adrian Mihalcea a preferat un 4-4-2, cu doi închizători, Luca Mihai și Odada, doi jucători de bandă, Costache și juniorul Țăroi și doi atacanți, Coman și Abdallah.
Ultimele victorii ale arădenilor au venit când pe teren se aflau doi atacanți. Așa s-a întâmplat la izbânzile de la Sibiu, când Barbu i-a luat locul lui Țuțu după pauză, moment în care s-a întețit pressingul și au venit cele două goluri ale roș-albilor (victorie 2-1) și cu FCSB, în Cupa României (scor 3-0), când Abdallah a intrat la revenirea de la cabine în locul lui Mino Sota și a făcut pereche cu Coman în avanposturi. De această dată, intrat în teren în repriza a doua, Roman a adus cele trei puncte pentru UTA și s-a dovedit a fi un adevărat „salvatore della patria” pentru echipa sa.
Întâlnirea de la Arad este a 68-a dintre cele două formații. Bilanțul este unul echilibrat, cu 29 de victorii pentru UTA, 26 pentru Petrolul, iar 12 dueluri s-au încheiat nedecis.