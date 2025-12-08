Mutarea surpriză cu care Adrian Mihalcea i-a dat șah-mat lui Eugen Neagoe! UTA, pe loc de play-off după 1-0 cu Petrolul

ADVERTISEMENT

Ultima zi a etapei 19 a avut la Arad un duel între două dintre cele mai iubite echipe ale provinciei. UTA – Petrolul, o partidă cu implicații în zona de play-off, pentru arădeni, respectiv pentru îndepărtarea de zona minată a clasamentului, pentru petroliști.

Alin Roman a ajuns rezervă

Unul dintre cei mai apreciați jucători ai începutului de sezon a fost rezervă în formula de start a „Bătrânei Doamne”. Alin Roman a început partida de la Arad pe bancă, fiind introdus în teren de Adrian Mihalcea în minutul 62, în locul lui Mihai. .

Mijlocașul ofensiv a avut până la acest meci 17 apariții pentru UTA în actuala stagiune. Optarul arădenilor a înscris 3 goluri până la acest duel, în primele patru etape. Roman s-a revanșat cu vârf și îndesat în acest meci. În prelungirile , conducătorul de joc al arădenilor a executat magistral o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga. Șutul său cu piciorul drept l-a învins pe portarul austriac Krell și UTA a urcat pe loc de play-off, devansându-le pe Oțelul Galați, U Cluj Napoca și FCSB.

Mutarea a coincis cu schimbarea sistemului de joc

Această mutare cel puțin surprinzătoare în primul unsprezece al arădenilor a venit în urma schimbării sistemului de joc al echipei UTA. Dacă până acum echipa Aradului evolua în 4-2-3-1, de această dată Adrian Mihalcea a preferat un 4-4-2, cu doi închizători, Luca Mihai și Odada, doi jucători de bandă, Costache și juniorul Țăroi și doi atacanți, Coman și Abdallah.

Eficacitate superioară în 4-4-2, Roman a fost mutarea surpriză

Ultimele victorii ale arădenilor au venit când pe teren se aflau doi atacanți. Așa s-a întâmplat la izbânzile de la Sibiu, când Barbu i-a luat locul lui Țuțu după pauză, moment în care s-a întețit pressingul și au venit cele două goluri ale roș-albilor (victorie 2-1) și cu FCSB, în Cupa României (scor 3-0), când Abdallah a intrat la revenirea de la cabine în locul lui Mino Sota și a făcut pereche cu Coman în avanposturi. De această dată, intrat în teren în repriza a doua, Roman a adus cele trei puncte pentru UTA și s-a dovedit a fi un adevărat „salvatore della patria” pentru echipa sa.

Bilanț echilibrat între „roș-albi” și „galben-albaștri”

Întâlnirea de la Arad este a 68-a dintre cele două formații. Bilanțul este unul echilibrat, cu 29 de victorii pentru UTA, 26 pentru Petrolul, iar 12 dueluri s-au încheiat nedecis.