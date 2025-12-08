Sport

Mutarea surpriză cu care Adrian Mihalcea i-a dat șah-mat lui Eugen Neagoe! UTA, pe loc de play-off după 1-0 cu Petrolul

Ce mutare surpriză a făcut Adrian Mihalcea pentru UTA - Petrolul 1-0. Arădenii au urcat pe loc de play-off după victoria contra echipei lui Eugen Neagoe.
Bogdan Cioara
08.12.2025 | 20:59
Mutarea surpriza cu care Adrian Mihalcea ia dat sahmat lui Eugen Neagoe UTA pe loc de playoff dupa 10 cu Petrolul
SPECIAL FANATIK
UTA a învins Petrolul cu 1-0 după reușita lui Alin Roman de la ultima fază a partidei. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Ultima zi a etapei 19 a avut la Arad un duel între două dintre cele mai iubite echipe ale provinciei. UTA – Petrolul, o partidă cu implicații în zona de play-off, pentru arădeni, respectiv pentru îndepărtarea de zona minată a clasamentului, pentru petroliști.

Alin Roman a ajuns rezervă

Unul dintre cei mai apreciați jucători ai începutului de sezon a fost rezervă în formula de start a „Bătrânei Doamne”. Alin Roman a început partida de la Arad pe bancă, fiind introdus în teren de Adrian Mihalcea în minutul 62, în locul lui Mihai. Jucătorul adus în vară de la retrogradata Politehnica Iași s-a impus rapid în echipa roș-albilor de pe Mureș, însă nu a fost decisiv în ultima parte a sezonului.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul ofensiv a avut până la acest meci 17 apariții pentru UTA în actuala stagiune. Optarul arădenilor a înscris 3 goluri până la acest duel, în primele patru etape. Roman s-a revanșat cu vârf și îndesat în acest meci. În prelungirile partidei cu Petrolul, conducătorul de joc al arădenilor a executat magistral o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga. Șutul său cu piciorul drept l-a învins pe portarul austriac Krell și UTA a urcat pe loc de play-off, devansându-le pe Oțelul Galați, U Cluj Napoca și FCSB.

Mutarea a coincis cu schimbarea sistemului de joc

Această mutare cel puțin surprinzătoare în primul unsprezece al arădenilor a venit în urma schimbării sistemului de joc al echipei UTA. Dacă până acum echipa Aradului evolua în 4-2-3-1, de această dată Adrian Mihalcea a preferat un 4-4-2, cu doi închizători, Luca Mihai și Odada, doi jucători de bandă, Costache și juniorul Țăroi și doi atacanți, Coman și Abdallah.

ADVERTISEMENT
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Digi24.ro
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu

Eficacitate superioară în 4-4-2, Roman a fost mutarea surpriză

Ultimele victorii ale arădenilor au venit când pe teren se aflau doi atacanți. Așa s-a întâmplat la izbânzile de la Sibiu, când Barbu i-a luat locul lui Țuțu după pauză, moment în care s-a întețit pressingul și au venit cele două goluri ale roș-albilor (victorie 2-1) și cu FCSB, în Cupa României (scor 3-0), când Abdallah a intrat la revenirea de la cabine în locul lui Mino Sota și a făcut pereche cu Coman în avanposturi. De această dată, intrat în teren în repriza a doua, Roman a adus cele trei puncte pentru UTA și s-a dovedit a fi un adevărat „salvatore della patria” pentru echipa sa.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
Digisport.ro
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”

Bilanț echilibrat între „roș-albi” și „galben-albaștri”

Întâlnirea de la Arad este a 68-a dintre cele două formații. Bilanțul este unul echilibrat, cu 29 de victorii pentru UTA, 26 pentru Petrolul, iar 12 dueluri s-au încheiat nedecis.

Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul...
Fanatik
Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul FCSB: „Sunt singurul”
Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu...
Fanatik
Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo
Dani Coman, Președintele Anului la Super Gala Fanatik 2025. An fantastic la FC...
Fanatik
Dani Coman, Președintele Anului la Super Gala Fanatik 2025. An fantastic la FC Argeș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui PSD-ist prins că fura și la noi, deci nu mă surprinde scorul de la Buzău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!