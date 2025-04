. Elevii lui Marius Șumudică puteau obține toate punctele pe final, însă șutul expediat de Christensen a fost parat de către Hindrich. Care a fost mutarea tactică prin care „Șumi” l-a surprins pe Dan Petrescu.

Mutarea tactică prin care Marius Șumudică l-a surprins pe Dan Petrescu: „Îmi place să risc. Mi-e foarte greu să schimb post pe post”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, , atunci când l-a băgat pe Koljic în locul lui Ademo, a fost extrem de inspirată, Rapid reușind să arate diferit în actul secund. Antrenorul a recunoscut că a făcut acest lucru pentru a-i da mai multă libertate lui Christensen, mijlocașul norvegian putând chiar să aducă toate punctele în Giulești.

ADVERTISEMENT

„Am făcut o a doua repriză extraordinară, după o prima repriză foarte slavă, după care am intervenit la pauză, când am scos un mijlocaș și am băgat un atacant. Acum vreo șase ani eu am fost declarat unul dintre cei mai buni antrenori din Europa.

Mă refer aici la rezultatele care veneau în urma unor schimbări, și aici mă refer la jucătorii care intrau, eram într-un clasament, cred că în primii trei, la jucătorii care intrau și care își aduceau aportul printr-o pasă decisivă sau printr-un gol marcat. Se făcea un clasament și am fost în primii trei.

ADVERTISEMENT

„Mie îmi place să risc! Îmi e foarte greu să schimb post pe post”

Mie îmi place să risc! Îmi e foarte greu să schimb post pe post. Fie că din punct de vedere defensiv, dacă vreau să închid jocul și de foarte multe ori nu-ți iese, încerc să mă închid și scot un jucător de profil ofensiv și introduc unul cu profil defensiv. Iar de data asta, așa am gândit-o, am vrut să-i dau mai multă libertate lui Christensen la mijloc, să aibă mai multă libertate, să dau la o parte densitatea din mijlocul terenului, fiindcă știam că am doi jucători cu calitate.

Eu jucam fără număr 6 practic, fiindcă nici Kait, nici Tobias nu sunt jucători de număr 6, în condițiile în care jucam doar în doi fundași centrali. Jucam fără niciun număr 6 tipic, nu l-aveam pe Keita, nici pe Hromada, și atunci am riscat absolut tot și am introdus încă un atacant, pe Koljic, care a făcut un meci foarte, foarte bun și atunci a crescut și randamentul lui Burmaz și am început să dominăm jocul în 4-4-2. Am trecut într-un sistem care mie îmi place foarte mult și iată că Rapidul poate să joace și un 3-5-2 de foarte multe ori și l-a jucat foarte bine, joacă 4-4-2 foarte bine, joacă și 4-3-3 și 4-2-3-1. Mi se pare că este o echipă care are niște jucători cu un bagaj intelectual și tehnico-tactic foarte dezvoltat, care se pliază și imediat absorb, așa ca un burete, orice sistem.

ADVERTISEMENT

Puteam să și câștig! Păi nu, eu cred că trebuia să câștigăm. Îi se pusese cârcei, săracul! Adică a ajuns până acolo… Omul mi-a alergat peste 12.000 de metri. L-am scos în 2 minute, pentru că avea cârcei, fiindcă și terenul a fost destul de rău.

ADVERTISEMENT

„Christensen era stors în ultimele minute”

Christensen mi-a jucat aproape toate meciurile 90 de minute, este unul dintre integraliști la mine. Am tras de el, am tras foarte mult, și la meciul ăsta, jucând în doar doi mijlocași centrali, acolo în 4-4-2, aria lui este mult mai mare și atunci el a trebuit să alerge mult mai mult, să vine să lege jocul de la fundașii centrali.

(n.r. – A fost o ratare mare la Christensen) Da, eu am văzut că i-a rămas un pic mingea între cele două picioare și că n-a putut să penduleze foarte bine. A ajuns la capăt unei faze în care era stors, nu s-a uitat, nu s-a informat și n-ai voie… Acolo trebuie să dai gol, ok?

La fel cum arbitrii iau decizii într-o fracțiune de secundă, așa și jucătorii trebuie să iau într-o fracțiune de secundă. Recunosc că acolo trebuia să marcheze și eu mi-asum în momentul în care spun că el trebuia să marcheze și uite, îl critic din punctul ăsta de vedere”, a declarat Marius Șumudică.