Mutarea tactică prin care Mircea Lucescu ar fi putut salva victoria cu Bosnia. Adi Mutu: „Așa trebuia să schimbe la pauză”

România a pierdut cu 3-1 în fața Bosniei și a ratat locul secund, iar la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, analiștii Adi Mutu, Dănuț Lupu, Adi Ilie și Marius Șumudică au disecat opțiunile tactice pe care le-a avut Mircea Lucescu.

Cum a decurs meciul Bosnia – România 3-1

Prima repriză a fost aproape perfectă pentru România, fără ocazii pentru adversari și cu trei-patru șanse clare pentru tricolori. Iar tabela arăta 1-0 după golul lui Bîrligea. În partea a doua, însă, avea să se schimbe totul, iar finalul meciului a consemnat victoria cu 3-1 pentru bosniaci.

Iar Dănuț Lupu a opinat în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Eu spun că, pe undeva, a greșit puțin și nea Mircea. Fiindcă în momentul în care (selecționerul Bosniei) a băgat la pauza al doilea vârf, trebuia să jucăm și noi trei acolo (în apărare), nu să stăm om pe om, fiindcă era foarte greu!”.

Ce a spus Adi Mutu despre schimbarea tactică

Iar în sprijinul celor afirmate de Lupu a venit rapid și Adi Mutu:

„Bine, dacă jucam și noi un 5-3-2, să fi băgat pe Bîrligea și pe Drăguș în față amândoi, care sunt doi ‘câini’ și puternici, nu era rău. Îl aveai și pe Rus, îl aveai pe Rațiu, care știe să joace în trei, pe bandă, Chipciu a mai jucat și el asta, cu cei trei la mijloc… Îi scoteai pe Ianis și pe Dragomir și băgai pe Marin și nu mai știu pe cine.”

Argumentele lui Dănuț Lupu și Marius Șumudică

A fost momentul în care Dănuț Lupu și Marius Șumudică s-au sincronizat perfect. Pentru că au rostit la unison: „Plus că aveai dublaj la cei doi de pe benzi. Îți ieșea un fundaș central la dublaj”. Ar fi fost o abordare ce oferea mai multă siguranță în apărare și ar fi putut ține sub control cele două vârfuri puternice ale gazdelor.

Contraargumentele lui Horia Ivanovici

Cu toate , Horia Ivanovici a fost cel care a adus echilibru în platoul FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul a încercat să vadă lucrurile din perspectiva selecționerului.

„Când ai o repriză aproape perfectă, când ăia n-au nicio ocazie, să schimbi tot sistemul era un risc uriaș! Cum să schimbe Lucescu la pauză tot? Era un risc uriaș. Cine-și închipuia că se schimbă totul?”, a punctat Horia Ivanovici.

Adi Ilie a tras concluzia analizei, precizând: „Dar eu nu zic de la pauză, ci prin minutul 60…”

Mircea Lucescu, selecționerul României și la baraj? Răspunsul ferm al lui Adi Mutu

După înfrângerea din Bosnia și ratarea locului secund în grupă, și implicit al unui baraj teoretic mai ușor, au apărut speculații legate de

Iar moderatorul FANATIK SUPERLIGA l-a întrebat direct pe Adi Mutu dacă Lucescu trebuie să rămână sau nu. Răspunsul a fost și el prompt: „Da, trebuie să mergem, de ce nu? Pentru că trebuie să-și ducă treaba până la capăt și să termine campania. Iar acest baraj este o șansă, indiferent cât de greu pare.”

Ce adversar preferă analiștii FANATIK SUPERLIGA pentru România lui Lucescu la baraj

Evident, odată lămurită problema selecționerului la baraj, rămâne întrebarea legată de adversar. Nume cu greutate se vehiculează, deși lista posibilelor adversare nu este definitivată. Italia, Turcia, Polonia și Ucraina sunt printre „favorite”.

Iar preferințele analiștilor FANATIK SUPERLIGA sunt cât se poate de variate. Adi Mutu se sperie de Italia: „Iertați-mă, poate sunt eu nebun, dar în afară de Italia, nu mi-e frică de celelalte. Cu toate că sunt bune”.

În timp ce Marius Șumudică se teme de Turcia. „Și Turcia joacă foarte bine. Și e vacarm. Gândește-te că joci în deplasare primul meci”.

Horia Ivanovici e sigur că Mircea Lucescu va califica România la Mondial

Singurul care e sigur de succesul României la baraj este, însă, Horia Ivanovici: „Lasă, că ne califică nea Mircea. Știu că acum e negru totul, dar o să ne califice. Lucescu știe să joace meciurile decisive. Și mai e ceva, un lucru foarte important, vom avea și Burcă, și probabil Radu Drăgușin. Se schimbă mult lucrurile”.

Totuși, revenirea „senatorilor” din defensivă nu va fi suficientă, crede Adrian Mutu. „Briliantul” e de părere că oamenii de atac și forma acestora vor fi decisive. „Corect, dar cheia nu e doar aici. Eu sper să fie Bîrligea în formă, pe Man, pe Stanciu, pe Mihăilă. Ăștia care dau goluri. Drăgușin și Burcă se apără, dar cine dă goluri. Că la baraj, dacă nu dai goluri, e greu să te califici!”