„Mutu” a pus-o în vinclu! „Simbolul” lui Dinamo a dat lovitura înainte de meciul cu FC Botoșani, iar apoi s-a pozat alături de vedetele „câinilor”. Foto

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Dinamo o întâlnește pe FC Botoșani vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională, iar clubul „roș-alb” a organizat pentru a doua oară Dinamo Fest la cel mai mare stadion al țării. Daniel Rusoaia, celebrul fan surdo-mut al „câinilor”, cunoscut drept „Mutu”, a avut inspirație la un joc din cadrul evenimentului și a obținut numărul maxim de puncte cu o execuție impresionantă.

Moment inedit la Dinamo Fest: „Mutu” a trimis balonul în vinclu

Ca de obicei, evenimentul Dinamo Fest a pus la dispoziția fanilor bere și mâncare, dar și tombole, produse oficiale sau diverse jocuri. Printre acestea s-a numărat și o poartă cu mai multe ținte, cea mai dificil de atins fiind cea de 100 de puncte, aflată aproape de vinclu. Singurul fan care a reușit să trimită balonul în spațiul de 100 de puncte a fost „Mutu”, pe numele său real Daniel Rusoaia.

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Celebrul suporter a avut un moment de inspirație și a trimis mingea aproape de vinclu, iar acesta a sărbătorit cu mult entuziasm, fiind aplaudat și de ceilalți fani ai lui Dinamo aflați în apropiere. „Mutu” se numără printre cei mai faimoși fani ai lui Dinamo, fiind un suporter loial al „câinilor” de peste trei decenii. Acesta s-a născut fără auz și nu poate vorbi, însă rămâne un personaj important la fiecare meci al lui Dinamo, fiind cunoscut de suporteri, jucători sau conducători.

„Mutu” s-a pozat alături de Armstrong și Cîrjan

„Reușita” de la Dinamo Fest nu a fost singurul moment special al serii pentru Daniel Rusoaia. După ce a intrat pe Arena Națională, cel cunoscut drept „Mutu” s-a întâlnit și cu jucătorii lui Dinamo. Fanul a profitat de oportunitate și s-a fotografiat alături de doi dintre cei mai importanți fotbaliști ai „câinilor”.

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Este vorba de căpitanul echipei, Cătălin Cîrjan, și de cel mai bun jucător al lui Dinamo din acest sezon, Danny Armstrong. Scoțianul este cel mai bun pasator decisiv din SuperLiga, având nu mai puțin de 10 „assist”-uri în primele 11 runde, în care a și reușit să marcheze de 4 ori pentru echipa pregătită de portughezul Nuno Campos. Evoluțiile fostului jucător de la Kilmarnock au produs vâlvă inclusiv în Scoția, iar acesta a vorbit despre o posibilă .

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Dinamo caută a cincea victorie consecutivă în SuperLiga

Dinamo se află pe primul loc în SuperLiga, având 26 de puncte după 11 etape, iar obiectivul „câinilor” în meciul cu FC Botoșani este un nou succes, care să le asigure prima poziție și la sfârșitul rundei 12. Principalele urmăritoare sunt Rapid și , aflate la 2, respectiv 3 lungimi în urma echipei pregătite de . Dacă se va impune contra lui FC Botoșani, Dinamo va ajunge la 5 victorii consecutive în campionat, după succesele cu FCSB (2-1), Csikszereda (3-1), Farul (4-0) și Sepsi (2-0).