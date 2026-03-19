Mutu a vorbit în Italia despre Chivu și a dat verdictul, înainte de Fiorentina – Inter: „A avut noroc!”

Cristi Chivu este în luptă pentru câștigarea titlului în Serie A, cu Inter, iar următoarea etapă aduce un test important, în deplasare, contra celor de la Fiorentina, echipă la care Adrian Mutu a scris istorie.

Ce spune Adrian Mutu despre Cristi Chivu, înainte de Fiorentina – Inter

„Briliantul” a vorbit despre meciul dintre Fiorentina și ce urmează să fie în weekend și a lăudat prestația pe care elevii lui Cristi Chivu au avut-o în acest sezon. Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit și despre parcursul pe care l-a avut fostul său coleg de la naționala României și a dat un verdict clar.

„Mă aștept la un meci foarte dificil pentru Fiorentina, dar sper să fie dificil și pentru prietenul meu Chivu. Mi-aș dori să o văd pe Inter având probleme pentru că Fiorentina are nevoie de un rezultat care să confirme victoria cu Cremonese din ultima etapă. Sincer să fiu, va fi foarte dificil pentru Fiorentina pentru că Inter este o adevărată mașinărie, cea mai puternică echipă din campionat.

Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. A avut noroc, dar este și antrenor bun. Nu prea vezi ca un antrenor să ajungă de la tineret direct la prima echipă. De obicei trebuie să îți croiești drumul până la acel nivel. Și mie mi-ar plăcea să ajung să antrenez la cel mai înalt nivel ca el, dar nu aș avea o problemă să parcurg toate etapele până acolo”, a spus Adrian Mutu pentru presa din Italia.

Cum arată clasamentul din Serie A după 29 de meciuri

, pe teren propriu, cu Atalanta, însă pentru echipa lui Cristi Chivu a fost o veste bună în contextul în care AC Milan, ocupanta locului 2, a pierdut duelul avut cu Lazio, 0-1, și astfel nerazzurri s-au distanțat la 8 puncte față de rivali.

De cealaltă parte, după un start de sezon dezastruos, în care se vorbea chiar despre o retrogradare sigură a Fiorentinei în Serie B, gruparea viola a reușit să-și revină și să iasă acum din zona ultimelor clasate. Fosta echipă a lui Adrian Mutu are acum 28 de puncte, după ce în runda trecută a bătut, 3-0, la Cremonese, formație care e pe primul loc retrogradabil.