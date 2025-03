Mutu, Pancu și Aliuță, doriți la pachet de un club dintr-o zonă de război: „Nu aveau nici lumină!”

Marian Aliuță a fost invitatul lui Robert Niță în ediția de marți, 11 martie, a emisiunii . Fostul mijlocaș a rememorat cum a ajuns să joace în Moldova la Sheriff Tiraspol.

Mutu, Pancu și Aliuță, doriți la pachet de un Sheriff Tiraspol: „Nu aveau nici lumină!”

Marian Aliuță a mărturisit că a fost convins de Florin Motroc să meargă la Sheriff Tiraspol. Fostul mijlocaș a fost observat de către Victor Gușan la un t, iar clubul moldovean i-a dorit și pe Adrian Mutu alături de Daniel Pancu, însă doar el a acceptat să facă pasul în țara vecină, într-un oraș în care nu mai exista lumină după ora 22:00.

„Eram la Farul și după un meci cu echipa națională de tineret, unde erau și Mutu cu Pancu, și vine Gușan de la Sheriff Tiraspol la mine la gard și îmi spune ‘Sunt din Moldova, de la Sheriff Tiraspol, dăm noi banii pe tine, dăm 50.000 la semnătură și 1.000 pe lună. Vreau să te iau pe tine, pe Mutu și pe Pancu’.

Cei doi nu au vrut să audă, dar eu am zis că mă duc. Nu eram decis, dar a ajuns Florin Motroc la Tiraspol și mi-a spus ‘Bă piticule, să vezi ce condiții sunt aici’, doar că ei nu aveau nici lumină, aveau doar la bază. Se închidea lumina la 10 și doar Gușan, oamenii lui și baza aveau lumină.

Nu eram sigur și mi-a spus el ‘O să vezi doar cafenele’. M-a convins când am mers în cantonament. De ce m-a convins? Pentru că i-a spus Gușan ‘Dacă nu vine Aliuță, nu te iau pe tine’, pentru că el avea o vârstă. Mai avea puțin și îmi spunea că joc la Real Madrid”, a rememorat Marian Aliuță.

„A fost un șoc când am ajuns acolo”

Deși Tiraspol a fost prezentat ca un oraș frumos de către Florin Motroc, Marian Aliuță a trăit un șoc în momentul în care a ajuns în locația care avea să-i fie casă o perioadă. Totodată, tânăr fiind, Aliuță nu avea cont bancar, și a apelat la cardul lui Florin Motroc pentru a putea scoate banii oferiți de Sheriff Tiraspol.

„Am ajuns la Odessa, unde erau condiții și un oraș frumos. La scurt timp am ajuns la Tiraspol și a început să-mi spună ‘Nu știu, eu așa am văzut noaptea, că e frumos’. Eram supărat pe Florin, pentru că eram supărat. Și acum îmi spune Florin că mi-a făcut un bine, pentru că nu mai ajungeam la Șahtior.

A fost un șoc când am ajuns acolo. El mi-a recunoscut târziu că avea o vârstă și că nu îl luau pe el dacă nu veneam eu. A zis că a stat cu emoții până a văzut că am semnat. Când a văzut că am semnat și-a dat seama că am semnat amândoi.

Eu nu aveam cont în 97 și cei de acolo îmi trimiteau banii în contul lui Florin. Eu aveam 50.000, iar el 40.000 și toți banii au intrat în contul lui. A plecat tata cu 50.000 de pe Lipscani și ne uitam în stânga și în dreapta ca să nu ne dea cineva în cap. În perioada aia erau foarte mulți bani, ne-au dat mașină blindată de la bancă”, a completat Marian Aliuță.