Mutu poate schimba istoria la meciul cu Farul. Ce performanță personală vizează antrenorul Petrolului

Adrian Mutu și Petrolul au o șansă mare de a reveni astăzi în play-offul Superligii. Chiar și cu un egal, ploieștenii vor trece în clasament peste Rapid, care a fost învinsă de Universitatea Cluj. Pentru Mutu, o victorie contra Farului (azi, ora 20.00) ar consemna și o premieră personală.

Trei victorii pentru Hagi și patru remize

Adrian Mutu nu l-a învins niciodată pe Hagi. Până acum, între cei doi au avut loc şapte dueluri în toate competiţiile. Trei meciuri s-au terminat cu victoria lui Hagi, iar patru au fost remize. Mutu l-a întâlnit pe Hagi, ca antrenor la FCU Craiova, Rapid și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

A făcut egal cu FCU, Rapid (2) și CFR Cluj și a pierdut trei partide cu Rapid. Înaintea ultimului meci din Giulești, Hagi s-a supărat pe Mutu, din cauza unei declarații a acestuia.

„Hagi are un confort psihologic pe care nu-l are niciun antrenor din lume. E antrenor și patron, deci nu are presiune. Presiunea e pe mine”, a spus atunci Mutu.

ADVERTISEMENT

„Adi a greşit din toate punctele de vedere. Eu trebuie să fac şi partea administrativă, trebuie să fiu prezent şi acolo, sunt acţionar majoritar, mă doare tot ce se întâmplă”, a fost replica Regelui.

Sunt cei mai buni marcatori din istoria naționalei

Gheorghe Hagi şi Adrian Mutu sunt cei mai buni marcatori din istoria echipei naţionale, fiecare cu câte 35 de goluri reușite. Aceştia au fost colegi sub tricolor în anul 2000, jucând inclusiv la Campionatul European din Belgia şi Ţările de Jos. Ulterior, Hagi i-a fost antrenor lui Mutu în scurtul său mandat la națională, din 2001.

ADVERTISEMENT

Hagi este nașul lui Mutu din prima căsătorie, cea cu actrița Alexandra Dinu. El este și nașul de botez al lui Mario, fiul cel mare al antrenorului de la Petrolul.

„Nu e un meci special, îl respect, ne-am întâlnit de atâtea ori. Ştiu ce atmosferă e acolo. Farul e o echipă lovită în orgoliu, probabil şi Gică a pus mare presiune săptămâna asta, şi ne va aştepta un meci foarte dificil. Cu o victorie, am trece şi peste Rapid. Dorinţă avem, să vedem dacă avem şi putinţă. Sper să profităm de această oportunitate care ni s-a ivit în urma rezultatelor”,

ADVERTISEMENT

Farul a abandonat lupta pentru play-off

Nici Hagi nu tratează disputa cu Mutu ca pe una specială. “Suntem antrenori, dar joacă Petrolul cu Farul. Noi suntem doar antrenori, atât, cluburile sunt cele care joacă”, a spus Gică Hagi.

Regele, crede că Farul și-a luat adio de la play-off. „După meciul cu CFR, e clar că s-a văzut un lucru important, anul acesta nu am avut puterea să ajungem în play-off. De acum încolo încercăm să ne atingem obiectivele, Cupa României, şi locurile 7-8, să fim acolo sus”, a spus Hagi, înaintea celei de-a opta dispute cu Mutu.