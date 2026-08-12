Sport

Mutu se întoarce pe teren. Briliantul va face pereche cu unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului

La 47 de ani, Adrian Mutu este așteptat să facă spectacol la Centenarul Fiorentinei, unde a fost invitat alături de multe alte vedete care au marcat istoria clubului din Florența
Catalin Oprea
12.08.2026 | 10:30
Mutu se intoarce pe teren Briliantul va face pereche cu unul dintre cei mai mari atacanti din istoria fotbalului
SPECIAL FANATIK
Mutu se va întoarce pe teren, la Fiorentina FOTO X
ADVERTISEMENT

Pe 2 septembrie, este programat meciul dintre Fiorentina All Stars și Nostalgia Legends, un meci demonstrative, care va avea loc pe stadionul Artemio Franchi, cu scopul de a sărbători Centenarul formației din Florența.

Mutu va juca alături de Batistuta în atacul Fiorentinei

Adrian Mutu a fost invitat, fiind unul dintre cei mai prolifici fotbaliști din istoria Fiorentinei. El ar putea face, în premieră, pereche în atac cu argentinianul Gabriel Omar Batistuta, socotit cel mai valoros străin care a jucat la Fiorentina, autor a 168 de goluri pentru Fiorentina.

ADVERTISEMENT

Mutu a jucat între 2006 și 2011 la Fiorentina, unde a cunoscut cea mai fastă perioadă a carierei. A marcat 54 de goluri în 112 partide, pe durata celor 5 ani petrecuţi la Florenţa. Mutu a ajuns la Fiorentina de la Juventus și la finalul contractului a plecat la Cesena, ultima echipă din Italia la care a activat.

Înființată pe 29 august 1926, Fiorentina îl are în actualul său lot pe fundașul Radu Drăgușin. De-a lungul timpului, au mai îmbrăcat tricoul viola Marius Lăcătuș, Bogdan Lobonț, Ciprian Tătărușanu Louis Munteanu și Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de...
Digi24.ro
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul

Două titluri ale Italiei și șase Cupe

Fiorentina a câștigat de două ori campionatul Italiei și de alte cinci ori a fost vice-campioană. De asemenea, în vitrina clubului au poposit șase Cupe ale Italiei și două Supercupe. Singurul trofeu european este Cupa UEFA, câștigată în 1961. În 2023 și 2024, echipa a fost finalistă a Conference League.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac

Sărbătoarea Centenarului este marcată însă de refuzul lui Giancarlo Antognoni de a participa la eveniment. Omul care a jucat pentru Fiorentina (1972-1987) în 429 de meciuri, marcând 72 de goluri, este în conflict cu actualii proprietari ai clubului.

ADVERTISEMENT

Antognoni a refuzat participarea

Considerat unul dintre cei mai mari jucători care au îmbrăcat tricoul echipei florentine, a fost extrem de tranșant: „Mă cunoașteți, sunt mereu transparent și nu mă voi răzgândi. Aceasta este o sărbătoare pentru actualii proprietari, care m-au ignorat timp de cinci ani. Și apoi vor fi acolo atâția alți jucători grozavi care au făcut istoria în tricoul Fiorentinei”

Fiorentina este deținută acum de compania americană Mediacom. La evenimentele Centenarului au fost invitați și mulți alți foști fotbaliști emblematici ai Fiorentinei: Roberto Baggio, Effenberg, Passarela, Brian Laudrup, Rui Costa, Dunga, Jovetic etc.

ADVERTISEMENT

FIORENTINA ALL STARS

Francesco Toldo, Sebastien Frey, David Pizarro, Angelo Di Livio, Giuseppe Rossi, Adrian Mutu, Dario Dainelli, Manuel Pasqual, Martin Jorgensen, Sandro Cois, Borja Valero, Luca Toni, Mauro Bressan, Moreno Torricelli, Giampaolo Pazzini, Massimo Gobbi, Gonzalo Rodriguez, Francesco Flachi, Gabriel Omar Batistuta

ECHIPA LEGENDELOR:

Christian Abbiati, Antonio Di Natale, Sergio Volpi, Daniele Conti, Vincent Candela, David Di Michele, Javier Zanetti, Fabio Galante, Diego Fuser, Max Tonetto

La ce oră infernală se trezește, de fapt, David Popovici. Face asta în...
Fanatik
La ce oră infernală se trezește, de fapt, David Popovici. Face asta în fiecare zi și puțini sunt cei care ar putea să mențină un asemenea ritm
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE, program 12 august. Când intră în...
Fanatik
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE, program 12 august. Când intră în bazin sportivii români
Tragedie în sport! A murit după ce a fost lovit în cap de...
Fanatik
Tragedie în sport! A murit după ce a fost lovit în cap de un bodyguard, într-un club
Tags:
Parteneri
Ion Țiriac demolează vila fiului său pentru un proiect imobiliar de 62.000.000 de...
iamsport.ro
Ion Țiriac demolează vila fiului său pentru un proiect imobiliar de 62.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!