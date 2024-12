Mykhailo Mudryk, apărat de mama sa în cazul de dopaj: „Nimeni nu va reuși să îi păteze reputația”

, iar de atunci fotbalistul ucrainean a fost exclus din lotul lui Chelsea de către Enzo Maresca. .

Mama lui Mykhailo Mudryk, prima reacție după ce starul lui Chelsea a fost prins dopat: „Nimeni nu va reuși să îi păteze reputația”

Mykhailo Mudryk a picat un test antidoping efectuat în luna octombrie. Deși s-a dovedit că în corpul fotbalistului s-a aflat substanța meldonium, care a fost interzisă în 2016, speranțele vin de la proba B, care urmează a fi efectuată.

Substanța găsită în corpul lui Mykhailo Mudryk este cunoscută pentru îmbunătățirea circulației sanguine. Totodată, 95% din cazurile de doping cu meldonium sunt descoperite la sportivii din Ucraina și Rusia.

Mama lui Mykhailo Mudryk, Inna, a oferit prima reacție după ce fiul ei a fost suspendat provizoriu. Pe rețelele de socializare, aceasta a transmis un mesaj în care transmite că cei apropiați fotbalistului sunt în stare de șoc. Ba mai mult, oricât ar încerca lumea să îi păteze reputația ucraineanului, Inna Mudryk susține că fotbalistul a muncit pentru ceea ce are, iar nimeni nu poate schimba acest lucru.

„Toți cei care îl cunosc pe Mykhailo nu vor crede niciodată ce se întâmplă în jurul lui acum. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin.

Mykhailo a muncit toată viața pentru a deveni fotbalist. Nimeni nu va putea vreodată să schimbe asta, oricât de mult s-ar strădui să păteze reputația Mykhailo”, a scris Inna Mudryk pe .

Mykhailo Mudryk, optimist în cazul scandalului de dopaj

Mykhailo Mudryk a confirmat faptul că a fost notificat de proba care conține substanța interzisă de către Federația Engleză de Fotbal. Fotbalistul ucrainean se apără cu tot ce are, acesta susținând că nu a vrut vreodată să se dopeze. Atacantul lui Chelsea e optimist că va reveni cât mai curând pe terenul de fotbal, pentru că nu a încălcat nicio regulă.

„Pot confirma că am fost notificat că o probă pe care am trimis-o la Federația Engleză conține o substanță interzisă. Asta a venit ca un șoc foarte mare pentru mine, deoarece niciodată nu am folosit vreo substanță interzisă și nu am încălcat niciodată regula. Lucrez alături de echipa mea pentru a investiga cum s-a putut întâmpla un astfel de lucru.

Știu că nu am făcut nimic greșit și sunt încrezător că mă voi întoarce pe teren cât de curând. Nu pot să spun mai multe acum, din cauza confidențialității procesului, dar o voi face de îndată ce voi putea”, a fost prima reacție a fotbalistului în vârstă de 23 de ani.

30.000.000 de euro este cota de piață a lui Mykhailo Mudryk, conform Transfermarkt