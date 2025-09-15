N-a costat niciun ban, dar impresionează meci de meci. Ilie Dumitrescu, dat pe spate de fotbalistul revelație din SuperLiga: „E un transfer reușit!”

SuperLiga are aproape în fiecare sezon cel puțin un fotbalist care se remarcă, fie că este străin sau nu. Ilie Dumitrescu și-a exprimat încântarea față de un jucător care impresionează aproape în fiecare etapă. Pe cine a lăudat.

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de Caio de la FC Argeș

FC Argeș are un nou „diamant” în curte. Piteștenii se bazează în acest sezon pe tânărul Caio Ferreira, un brazilian pe care l-au adus în vara acestui an, după ce echipa a promovat în SuperLiga. Extrema dreaptă , în poarta celor de la UTA.

Ilie Dumitrescu l-a urmărit cu atenție încă de la primele partide în fotbalul românesc. Fostul internațional a remarcat cât de bine poate executa Caio fazele fixe și cât pericol creează la poarta adversă, concluzionând că este un transfer reușit din partea lui FC Argeș.

„Este unul dintre remarcații mei încă de la început. A fost pariul meu pentru sezonul ăsta la FC Argeș. Este un foarte bun executant de faze fixe. Creează dezechilibru în duel una la unu, atacă spațiul. Este un jucător foarte bun pentru SuperLiga. E un transfer reușit la FC Argeș”, a spus Ilie Dumitrescu, despre brazilianul Caio Ferreira, la

Caio, venit gratis la FC Argeș. Dani Coman a spus povestea transferului brazilianului la Fanatik Superliga

Caio Ferreira nu a costat niciun ban, după cum : „N-am dat niciun ban pe el, suntem un club mic. L-am luat gratis, un salariu normal, am discutat și i-am explicat cum stă treaba. Cel mai mare salariu la noi este 8.000 de euro”.

Președintele lui FC Argeș a dezvăluit și principalele calități ale lui Caio, care au fost luate în calcul în momentul aducerii sale la echipă: „Ne-a plăcut foarte mult, chiar dacă a jucat în Moldova, la Bălți. Primul lucru pe care l-am văzut la el a fost explozia pe care o are. Apoi, văzând că ține mingea la picior, am văzut că are stilul brazilian, tehnică bună, viteză. Este un tip rar de jucător”.

