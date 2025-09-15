Sport

N-a costat niciun ban, dar impresionează meci de meci. Ilie Dumitrescu, dat pe spate de fotbalistul revelație din SuperLiga: „E un transfer reușit!”

Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de un jucător care face furori în SuperLiga. Pe cine a lăudat fostul internațional român.
Mihai Dragomir
15.09.2025 | 09:30
Na costat niciun ban dar impresioneaza meci de meci Ilie Dumitrescu dat pe spate de fotbalistul revelatie din SuperLiga E un transfer reusit
ULTIMA ORĂ
Ilie Dumitrescu a fost impresionat de fotbalistul revelație din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

SuperLiga are aproape în fiecare sezon cel puțin un fotbalist care se remarcă, fie că este străin sau nu. Ilie Dumitrescu și-a exprimat încântarea față de un jucător care impresionează aproape în fiecare etapă. Pe cine a lăudat.

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de Caio de la FC Argeș

FC Argeș are un nou „diamant” în curte. Piteștenii se bazează în acest sezon pe tânărul Caio Ferreira, un brazilian pe care l-au adus în vara acestui an, după ce echipa a promovat în SuperLiga. Extrema dreaptă a reușit cel mai recent gol chiar în etapa a 9-a, în poarta celor de la UTA.

Ilie Dumitrescu l-a urmărit cu atenție încă de la primele partide în fotbalul românesc. Fostul internațional a remarcat cât de bine poate executa Caio fazele fixe și cât pericol creează la poarta adversă, concluzionând că este un transfer reușit din partea lui FC Argeș.

ADVERTISEMENT

„Este unul dintre remarcații mei încă de la început. A fost pariul meu pentru sezonul ăsta la FC Argeș. Este un foarte bun executant de faze fixe. Creează dezechilibru în duel una la unu, atacă spațiul. Este un jucător foarte bun pentru SuperLiga. E un transfer reușit la FC Argeș”, a spus Ilie Dumitrescu, despre brazilianul Caio Ferreira, la TV Digi Sport.

Caio, venit gratis la FC Argeș. Dani Coman a spus povestea transferului brazilianului la Fanatik Superliga

Caio Ferreira nu a costat niciun ban, după cum Dani Coman a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA: „N-am dat niciun ban pe el, suntem un club mic. L-am luat gratis, un salariu normal, am discutat și i-am explicat cum stă treaba. Cel mai mare salariu la noi este 8.000 de euro”.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Președintele lui FC Argeș a dezvăluit și principalele calități ale lui Caio, care au fost luate în calcul în momentul aducerii sale la echipă: „Ne-a plăcut foarte mult, chiar dacă a jucat în Moldova, la Bălți. Primul lucru pe care l-am văzut la el a fost explozia pe care o are. Apoi, văzând că ține mingea la picior, am văzut că are stilul brazilian, tehnică bună, viteză. Este un tip rar de jucător”.

ADVERTISEMENT
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după...
Digisport.ro
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
  • 400.000 de euro este cota lui Caio în acest moment
  • 2 goluri și 3 pase decisive și-a trecut brazilianul până acum în cont, în 9 meciuri pentru FC Argeș
Marele pericol care îl paște pe Cristi Chivu la Inter: „Să nu ajungă...
Fanatik
Marele pericol care îl paște pe Cristi Chivu la Inter: „Să nu ajungă ca el”
PAOK Salonic are punctaj maxim în Grecia, dar Răzvan Lucescu tot nu e...
Fanatik
PAOK Salonic are punctaj maxim în Grecia, dar Răzvan Lucescu tot nu e pe deplin mulțumit. Ce nu-i convine tehnicianului român
Ethan Mbappe, pe urmele lui Kylian! Fratele de 18 ani al superstarului de...
Fanatik
Ethan Mbappe, pe urmele lui Kylian! Fratele de 18 ani al superstarului de la Real Madrid a fost introdus în prelungiri și a înscris golul victoriei pentru Lille. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Mama Sabrinei Voinea, 'palmă' dată contestatarilor după succesul de la Paris: 'Promit că...
iamsport.ro
Mama Sabrinei Voinea, 'palmă' dată contestatarilor după succesul de la Paris: 'Promit că data viitoare vă voi supăra și mai tare!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!