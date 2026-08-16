„N-a fost nicio șmecherie!” Andrei Nicolescu spune tot adevărul despre faza care a dus la eliminarea lui Pancu

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Andrei Nicolescu (50 de ani) a comentat faza din meciul Rapid – Dinamo 0-1 care a dus la eliminarea lui Daniel Pancu (48 de ani) în repriza a doua, la scorul de 0-0, după o ieșire nervoasă la adresa arbitrului Horațiu Feșnic. Totul a pornit din cauza faptului că antrenorul giuleștenilor a considerat că Alexandru Musi (22 de ani) a încercat la un moment dat să tragă de timp.

Cum a comentat Andrei Nicolescu faza din Rapid – Dinamo 0-1 care a dus la eliminarea lui Daniel Pancu

Iar ulterior Feșnic a permis acest lucru, întrucât a decis să întrerupă jocul când rapidiștii puteau declanșa un atac destul de periculos, în momentul în care a observat că jucătorul lui Dinamo rămăsese întins pe gazon. Din perspectiva președintelui „câinilor”, nu se poate pune problema unui „truc” din partea lui Musi, întrucât ulterior s-a demonstrat foarte clar că el chiar era accidentat și în consecință nu a mai putut continua partida, astfel încât a fost nevoie să fie schimbat.

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„Nu pot să comentez, că nu am văzut, se ridicaseră spectatorii din fața mea. Am văzut mai mult pe reluare. Ce pot eu să vă spun sută la sută e următorul lucru. Musi e primul jucător din lotul nostru care își dorește să stea cât mai mult în teren. Ar juca 100 de minute în fiecare meci. Deci din perspectiva asta nu pot să-l suspectez pe Musi de absolut nimic. A încercat, s-a dus la margine să i se dea cu Kelen, a încercat să rămână în teren și efectiv nu a putut.

Ulterior s-a și văzut, că a cerut schimbare. Deci din perspectiva asta nu cred că e vreo șmecherie, nu are legătură cu vreun truc. Pur și simplu copilul nu a mai putut să stea în ghete, chiar și după Kelen. Că l-am văzut atunci când i-a dat, și i-a dat bine de tot, și tot nu a reușit să stea în teren”,

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Cât de gravă este accidentarea lui Musi

Există suspiciuni că fotbalistul ar putea avea o problemă destul de mare și la glezna acelui picior, dar că mai multe detalii se vor afla în cursul zilei de luni: „Vedem mâine. Nu e doar o lovitură oarbă, se pare că e afectată și glezna. Vom vedea. Cred că totuși momentul s-a inflamat artificial. Meciul nu e oprit la un minut sau în prima parte a acestui incident, e oprit la vreo două minute, ceea ce înseamnă că arbitrul a așteptat destul de mult ca să vadă dacă jucătorul poate să își reia locul în teren sau nu. Nu știu, cred că așa e vulcanul din Giulești, uneori generează reacții nebănuite.

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(n.r. Despre reacția lui Pancu) Nu îmi permit să discut. Știu că la naționala României (n.r. U21) a mai fost un incident de genul ăsta și am auzit ulterior și explicațiile lui referitoare la reacția la adresa arbitrului. Dacă ar fi să mă iau după explicațiile anterioare, de la incidentul de la naționala României, atunci pot să mă gândesc că a fost un fel de truc și un fel de presiune.

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Explicația lui Pancu atunci a fost că a vrut să atragă atenția arbitrului, la acel meci era o tensiune mare, și cumva prin gestul lui a luat asupra lui presiunea pe care arbitrul o avea asupra jucătorilor și le-a redat jucătorilor capacitatea de a gestiona finalul de meci. Dar nu știu dacă e același lucru și pur și simplu pe acest eveniment nu vreau să comentez”.