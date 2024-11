N-a jucat, dar a primit laudele coechiperilor. Cristi Săpunaru, elogiat după Rapid – UTA 2-0: „Este ca un boss”. Video

Accidentat, Cristi Săpunaru n-a făcut parte din lotul Rapidului pentru meciul cu UTA, câștigat de alb-vișinii cu scorul de 2-0. și restul conducerii.

Săpunaru, șef în vestiarul Rapidului. Ce a spus Hromada despre căpitan după victoria cu UTA

La zona mixtă a stadionului Giulești, Jakub Hromada a fost întrebat care a fost atmosfera în vestiarul Rapidului la pauza meciului cu UTA Arad. În prima repriză, jocul echipei lui Șumudică a scârțâit, dar și a revenit miraculos în actul secund.

Rapid a deschis scorul împotriva „Bătrânei Doamne” la două minute de la reluarea partide. în urma unui corner executat de Claudiu Petrila.

„Nu. Toată lumea a fost calmă. Nu am primit gol. Am ratat câteva ocazii, dar asta se întâmplă. Oricum, ce se vorbește în vestiar rămâne în vestiar. Dar acum n-a fost nimic special. Trebuia să continuăm pe aceeași linie, să credem în noi și într-un final am reușit și am luat cele trei puncte.

(n.r. – despre influența lui Săpunaru) Este probabil cea mai importantă persoana din vestiar. Este ca un boss (n.r – șef) iar noi trebuie să îl ascultăm tot timpul. Vorbește cu noi, ne încuranjează și ne motivează.

Știe cum să ne ridice moralul și să ne mențină în priză, iar asta contează foarte mult pentru noi”, a declarat Jakub Hromada, după Rapid – UTA 2-0.

„În play-off se poate întâmpla orice”

Ca urmare a victoriei cu UTA, Rapid a urcat în premieră pe loc de play-off. Are 23 de puncte, la fel ca Petrolul și cu două mai multe decât FCSB. „Lupii galbeni” și roș-albaștrii n-au jucat încă în etapa a 16-a.

„(n.r. – dacă se gândesc la titlu) Nu. Obiectivul nostru este calificarea în play-off. Nu știm încă ce vor face celelalte echipe, dar momentan sunt pe această poziție. Trebuie să ajunge în play-off pentru că atunci se vor înjumătăți punctele și orice este posibil.

Dar nu vorbim acum de titlu. Doar ne focusăm pe meciul următor. Încercăm să evoluăm și să devenim mai buni pe zi ce trece”, a adăugat mijlocașul slovac.

Rapid are meci tare după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Pe alb-vișinii îi așteaptă în etapa a 17-a derby-ul feroviar din Gruia cu CFR Cluj.

Jakub Hromada după Rapid - UTA 2-0