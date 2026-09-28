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N-a mai suportat! Ce a făcut Dennis Man imediat după gafa lui Ionuț Radu de la golul 3 al Bosniei. Foto

După gafa lui Ionuț Radu, fotoreporterul FANATIK a imortalizat gestul instinctiv al lui Dennis Man. Cum a reacționat fotbalistul lui PSV, lăsat în afara lotului pentru meciul România - Bosnia
Ciprian Păvăleanu
28.09.2026 | 23:22
Na mai suportat Ce a facut Dennis Man imediat dupa gafa lui Ionut Radu de la golul 3 al Bosniei Foto
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Dennis Man s-a dus direct la vestiare după gafa lui Ionuț Radu. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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România lui Gică Hagi a avut o repriză de coșmar împotriva Bosniei. Elevii lui Barbarez au intrat la pauză cu un avantaj de două goluri pe tabelă, după ce au marcat de trei ori în poarta lui Ionuț Radu. Ultimul gol a venit în urma unei gafe a portarului lui Celta Vigo, care i-a provocat o reacție imediată din partea lui Dennis Man.

Cum a reacționat Dennis Man după gafa lui Ionuț Radu din România – Bosnia

România a demonstrat că are probleme în defensivă încă din debutul meciului cu Bosnia, când o pasă a bosniacilor i-a lăsat fără repere pe cei doi stoperi ai lui Hagi, iar Tabakovic a scăpat singur cu Radu, însă a ratat incredibil. În doar câteva minute, bosniacii reușeau să puncteze de două ori, după ce Eissat a fost depășit ușor la primul gol, iar Matei Ilie a fost dominat în duelul aerian cu Muharemovic la cel de-al doilea gol.

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„Tricolorii” au redus din diferență prin Bîrligea, iar fotbaliștii noștri au sperat că pot egala până la pauză. Meciul a devenit destul de echilibrat, însă o gafă a lui Radu a făcut ca Bosnia să conducă din nou la două goluri diferență. Portarul României a încercat să prindă șutul slab al lui Alajbegovic, însă a eșuat, respingând mingea în fața porții, de unde Tabakovic a îndeplinit o simplă formalitate.

Imediat după golul încasat, fotoreporterul FANATIK l-a surprins pe Dennis Man, care a fost lăsat în afara lotului pentru meciul de luni seară, ridicându-se de pe locul său și îndreptându-se direct spre vestiare, deși mai erau de jucat aproximativ 7 minute cu tot cu prelungiri din prima repriză.

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Dennis Man s-a dus direct la vestiare după gafa lui Ionuț Radu. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
Dennis Man s-a dus direct la vestiare după gafa lui Ionuț Radu. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK

Ionuț Radu, cel mai slab de pe teren în România – Bosnia în prima repriză

La finalul primei reprize, Ionuț Radu a fost cel mai slab de pe teren conform celor de la Sofascore.com. Portarul lui Celta Vigo a primit trei goluri în doar 45 de minute, unul dintre ele venind în urma unei greșeli personale, iar această prestație i-a adus nota 5.2. Următorii în clasamentul celor mai slabe performanțe au fost Matei Ilie și Andrei Coubiș.

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Portarul lui Celta Vigo s-a numărat printre cei mai slabi și la meciul cu Suedia, unde a primit două goluri de la starurile scandinave: Gyokeres și Isak. Și în acel meci Radu a primit un gol foarte ușor, însă acesta a fost anulat ulterior pentru un henț al lui Isak pe faza de construcție.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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