N-a marcat, dar e lider la un capitol în Superligă! Situație paradoxală pentru atacantul care a jucat în Premier League

ADVERTISEMENT

Dan Ndululu (27 ani), atacantul cu experiență acumulată la nivelul primele ligi din Anglia și Scoția, care a semnat un acord, valabil pentru două sezoane, cu Petrolul, n-a reușit până acum să marcheze în Superliga României, deși a bifat minute în toate cele trei etape scurse până acum.

Englezul Dan Ndululu e cel mai indisciplinat fotbalist din SuperLigă

Fost internațional englez U16, Dan Nlundulu, care are cetățenie engleză, franceză și congoleză, conduce însă într-un top în care prezența atacanților e neobișnuită. Englezul e cel mai avertizat fotbalist din Superligă.

ADVERTISEMENT

El a încasat trei cartonașe galbene, fiind avertizat în fiecare meci jucat de Petrolul. Niciun alt fotbalist din campionatul intern nu a „punctat” atât de eficient la acest capitol. Nici măcar cei care au primit două galbene, în același meci, fiind eliminați.

Născut în Franța, dar crescut în Anglia, Nlundulu și-a început junioratul la academia lui Chelsea, înainte să treacă la Southampton. La clubul „Sfinților” a ajuns până la nivelul primei echipe, jucând inclusiv în Premier League, pe parcursul stagiunii 2020-2021.

ADVERTISEMENT

A jucat 13 meciuri în Premier League

A bifat 13 prezențe în cel mai puternic campionat al lumii, iar mai apoi și-a continuat cariera în Ligue One, la Lincoln City (21 jocuri/1 gol), Celtenham (31 jocuri/6 goluri), Bolton (43 meciuri/6 goluri) și Cambridge United (30 meciuri/5 goluri).

ADVERTISEMENT

Ultimul sezon l-a găsit în Scottish Premiership, la St. Mirren (33 jocuri/5 goluri), grupare cu care a câștigat Cupa Ligii Scoției, după o finală cu Celtic, în care noul echipier al „galben-albaștrilor” s-a aflat pe teren timp de 72 de minute.

ADVERTISEMENT

Petrolul e lider la cartonașe galbene

Prezența lui Ndululu în top este neobișnuită, dar Ploieștenii au strâns 12 galbene în primele trei etape, conducând SuperLiga la acest capitol. Petrolul are nu mai puțin de opt jucători avertizați în acest sezon, în afara lui Ndululu, primind galbene Zima, Zaian, (câte două), dar și Papp, Țuțu, Jerdea, Rodrigo, Ioniță (câte un avertisment).

Etapa a patra va aduce față în față liderul cartonașelor galbene – Petrolul, și echipa cu cele mai puține avertismente – Oțelul, care a primit doar două galbene. Meciul trebuia să se dispute vineri, 7 august, de la ora 18.30, dar a fost mutat pentru duminică, 9 august, de la aceeași oră,

ADVERTISEMENT

Clasament cartonașe galbene, după trei etape:

· Petrolul -12

· Rapid -10

· Dinamo, FCSB, Csikszereda – 8

· FC Argeș, FC Botoșani, Farul, U Cluj – 7

· U Craiova, UTA – 5

· CFR Cluj – 4

· Corvinul, Oțelul, FC Voluntari – 2

Cartonașe roșii

Corvinul, FC Argeș, FC Voluntari, Rapid, Sepsi, U Craiova, UTA – 1