N-a stat la discuții! Decizie radicală a lui Costel Gâlcă în cazul lui Dobre înainte de Petrolul – Rapid, după scandalul cu suporterii

Costel Gâlcă a luat o decizie radicală după ce Alex Dobre s-a certat cu fanii Rapidului la finalul meciului cu Hermannstadt
Cristian Măciucă
27.09.2025 | 19:06
N-a stat la discuții! Decizie radicală a lui Gâlcă în cazul lui Dobre, după scandalul cu suporterii Rapidului. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik

Constantin Gâlcă (53 de ani) a luat o decizie uluitoare în privința lui Alexandru Dobre (27 de ani). Căpitanul Rapidului a fost trecut pe banca de rezerve după ce s-a certat cu fanii la finalul meciului cu Hermannstadt. 

Gâlcă l-a „pedepsit” pe Dobre. Ce decizie a luat împotriva căpitanului Rapidului

Etapa trecută, Rapid a suferit primul eșec din acest sezon de SuperLiga. Alb-vișiniii au pierdut pe Giulești, scor 1-2, cu Hermannstadt. Eșecul a inflamat spiritele atât de tare, încât Alexandru Dobre a ajuns să se certe cu un grup de fani rapidiști.

Deși a marcat golul de onoare și e golgheterul echipei, cu 5 reușite, Dobre pare să fi fost „pedepsit” pentru conflictul cu suporterii. În runda cu numărul 11, giuleștenii au „Primvs Derby” la Ploiești, cu Petrolul, iar Costel Gâlcă a decis să nu își titularizeze căpitanul.

Dobre e doar rezervă pentru Petrolul – Rapid, meci programat sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 20:30. În locul fotbalistului venit de la Famalicao a fost titularizat un „under”, Rareș Pop (20 de ani).

Echipa de start a Rapidului pentru meciul de la Ploiești: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – Hromada, Keita – R. Pop, Christensen, Petrila – Koljic.

„Eu nu știu ce a vorbit cu suporterii”

Decizia lui Costel Gâlcă de a îl ține rezervă pe Alex Dobre este una surprinzătoare, având în vedere că, la conferința de presă, antrenorul i-a luat apărarea căpitanului. În absența lui Dobre, la meciul cu Petrolul, banderola va sta pe brațul portarului Marian Aioani.

„Din câte am înțeles, nu a înjurat pe nimeni, decât a reproșat ceva. Eu nu știu ce a vorbit cu suporterii, dar și-a apărat echipa, au încercat să câștige, nu s-a putut. În rest, a fost foarte respectuos cu ei”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul.

