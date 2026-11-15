Sport

N-a stat pe gânduri! Decizia lui Gică Hagi, a doua zi după România – Polonia 2-1

Răzvan Rădulescu
15.11.2026 | 08:45
Na stat pe ganduri Decizia lui Gica Hagi a doua zi dupa Romania Polonia 21
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Decizia luată de Gică Hagi după România - Polonia 2-1. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
Gică Hagi a luat o decizie importantă imediat după România - Polonia, scor 2-1, în UEFA Nations League. Ce trebuie să știe suporterii
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Gică Hagi (61 ani) a obținut prima victorie într-un meci oficial pe banca României de la revenire. Tricolorii au învins Polonia la București, scor 2-1, în etapa a 5-a din Grupa B4 din UEFA Nations League. A doua zi după meci, Gică Hagi a decis să permită accesul suporterilor în cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia.

Ce decizie importantă a luat Gică Hagi după România – Polonia 2-1

După 4 înfrângeri consecutive, Gică Hagi și naționala României au spart gheața. Împotriva unei naționale mult mai valoroase, tricolorii au dat dovadă de spirit de luptă și determinare și au luat primele 3 puncte în grupa de UEFA Nations League. Astfel, naționala lui Gică Hagi păstrează șanse la evitarea barajului de menținere/retrogradare în Liga B/Liga C din Liga Națiunilor. 

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Federația Română de Fotbal a anunțat o adevărată surpriză a doua zi după duelul de foc de pe Arena Națională. Concret, tricolorii îi invită pe suporteri în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru o sesiune de autografe și fotografii duminică, 15 noiembrie. Totul s-a decis după ce Gică Hagi, selecționerul care conduce destinele echipei naționale de fotbal a României, și-a dat acordul.

Tricolorii îi invită pe suporteri în cantonamentul de la Mogoșoaia, înainte de Bosnia – România

„Decizia a fost luată ca urmare a faptului că la finalul meciului mulți suporteri au dorit autografe de la tricolori și nu toți au reușit să le obțină. Astfel, duminică, 15 noiembrie, suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe înainte de antrenament. Accesul publicului se va face începând cu ora 17:15. La ora 17:30 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 18:00 va începe ședința de pregătire, la care copiii și însoțitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

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Cei interesați își pot rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro începând cu ora 12:00. Vor fi disponibile aproximativ 1.000 de tichete de acces cu valoare zero! Accesul în Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia se face exclusiv pe baza aplicației mobile Bilete FRF. Pentru intrare, este obligatoriu prezentarea biletului direct din aplicație”, se arată în anunțul FRF.

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Mai mult decât atât, fanii naționalei de fotbal a României pot achiziționa echipamente oficiale, dar și alte produse dedicate echipei naționale de la magazinul oficial. Suporterii vor avea parte și de alte surprize la evenimentul la care sunt așteptați și reprezentanții media.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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