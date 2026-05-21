N-a strâns minute nici cât un singur meci. Ce se va întâmpla cu fostul campion din Superligă revenit cu surle și trâmbițe în România

ADVERTISEMENT

Nana Boateng, ghanezul de 32 de ani, care a semnat cu Petrolul, la începutul anului, este una dintre marile dezamăgiri din SuperLiga României. Campion cu CFR Cluj, în 2022, el l-a urmat pe Dan Petrescu în Coreea de Sud, de unde s-a întors în campionatul nostru, după o perioadă de pauză de inactivitate.

Nana Boateng a fost o umbră a campionului de la CFR Cluj

Așteptat să aducă un plus de valoare în lotul ploieștenilor, Boateng a bifat în total 81 de minute în tot returul. Iar în ultimele opt partide a intrat un minut pe teren, în rest fiind rezervă neutilizată. El nu a marcat niciun gol și n-a dat vreo pasă decisivă.

ADVERTISEMENT

și nici Mehmet Topal nu au fost impresionați de randamentul lui la antrenamente. În mandatul turcului, Boateng a jucat un singur minut, semn că nu era pe placul tehnicianului.

În condițiile în care prestațiile fotbalistul au fost palide, clauza de reînoire a contractului nu va fi activată, astfel că Boateng va pleca de la Petrolul. Mai ales că formația vizează o revigorare masivă a lotului, cu accent pe jucători tineri.

ADVERTISEMENT

Ghanezul și-a făcut junioratul la Manchester City

Născut la Accra, în Ghana, Bismark Adjei-Boateng și-a făcut junioratul la Manchester City, club cu care s-a aflat sub contract până la începutul lui 2017, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la Stromgodset (Norvegia), Colorado (SUA) și KUPS (Finlanda). Pe lângă titlul câștigat cu CFR, el mai are în CV titlul in Norvegia, eventul campionat-cupa în Coreea de Sud, precum și Cupa Finlandei.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor de la CFR Cluj l-a luat în Coreea de Sud, insistând ca cei de la Jeonbuk să plătească două milioane de euro pentru el. Fotbalistul a jucat bine în prima parte a perioadei petrecute acolo, după care a ajuns rezervă.

ADVERTISEMENT

Sud-coreenii l-au pus apoi pe liber și așa a ajuns liber de contract. Boateng s-a întors în România, dornic să-și relanseze cariera, dar cele 81 de minute bifate în ultimele patru luni nu l-au ajutat să facă asta.