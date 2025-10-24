N-a ținut cont că e în direct! Jucătorul l-a făcut praf pe fostul antrenor al lui Drăgușin. Video

ADVERTISEMENT

Nottingham Forest a învins-o cu 2-0 pe FC Porto în etapa a 3-a din „faza ligii” UEFA Europa League. A fost primul meci al englezilor fără Ange Postecoglou pe bancă, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin. La finalul partidei de pe City Ground, un fotbalist l-a făcut praf pe managerul australian.

Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Drăgușin, făcut praf la TV de un jucător de la Nottingham Forest

Sean Dyche a debutat cu dreptul pe banca lui Nottingham Forest. Cel de-al treilea antrenor al „pădurarilor” din acest sezon Britanicii s-au impus pe teren propriu, scor 2-0, cu FC Porto. Ambele goluri ale victoriei au fost marcate din penalty, de Gibbs-White (10), respectiv Igor Jesus (77).

Dyche a spart astfel gheața pentru Nottingham, care a avut o serie de 8 meciuri consecutive fără victorie. Înainte de venirea englezului, în acest sezon, pe banca lui Forest, au mai stat Nuno Espirito Santo și Ange Postecoglou.

La finalul meciului cu FC Porto, autorul primului gol, Morgan Gibbs-White, a făcut o declarație care l-ar fi vizat pe

„Simt că în sfârșit pot respira! Au fost niște luni dificile, cu toate schimbările care s-au produs, cu rezultatele proaste, așa că sunt fericit că am obținut prima noastră victorie din 8-9 meciuri, cred. Aceste 3 puncte sunt pentru fani, pentru că au fost alături de noi.

(n.r. – despre schimbările produse de Sean Dyche) Acesta a fost primul lucru pe care antrenorul l-a spus. A zis ceva de genul ‘sezonul trecut aveați propria identitate, știați cum vreți să abordați fiecare meci’ și vrea să readucă asta în jocul nostru și să construim împreună. Azi am fost solizi, ne-am câștigat duelurile și am fost puțin mai cinici”, a transmis Morgan Gibbs-White, la flash-interviu.

"I feel like I can finally breathe!" 😅 Morgan Gibbs-White reflects on Nottingham Forest’s win and a return of team identity 🗣️ 📺 & | 🎙️ — Football on TNT Sports (@footballontnt)

Cum au reacționat fanii lui Nottingham Forest

Pe celebra platformă de socializare X, fanii lui Nottingham Forest sunt convinși că mijlocașul a vrut să îl înțepe pe Ange Postecoglou. Managerul în vârstă de 60 de ani a stat pe banca „pădurarilor” din 9 septembrie până în 18 octombrie.

„A fost brutal pentru reputația lui Ange”, a scris un user pe X. „Îi va fi foarte greu să își mai revină” sau „Ange nici măcar nu e acolo și ia bătaie”, au scris alți fani ai englezilor. „Nu l-a plăcut niciodat pe Ange”, a fost remarca unui alt utilizator.