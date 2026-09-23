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Poli Timișoara are toate șansele să revină în sfârșit în Superliga, după mai mulți ani în care fotbalul timișorean s-a chinuit să se mențină deasupra liniei de plutire. Într-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, realizatorul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” la , antrenorul Dan Alexa a mărturisit că așteptările sunt uriașe și pentru că investițiile au fost pe măsură.

Dan Alexa a dezvăluit salariile uriașe pentru liga secundă de la Poli Timișoara

„Suntem angrenați într-un proiect foarte important. Exceptând echipele cu patroni, cred că este cel mai important proiect și cel mai fiabil pe termen mediu spre lung din fotbalul românesc”, a declarat Alexa, fericit să scrie această nouă pagină de istorie pentru fotbalul timișorean. Un aspect important este că, pentru prima dată după mult timp, Primăria, Consiliul Județean și Politehnica s-au implicat pentru a susține echipa de fotbal.

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. Eu cred că Timișoara merită o echipă în prima ligă”, a declarat Dan Alexa. Antrenorul Politehnicii Timișoara recunoaște că fără suporteri revenirea echipei în Superliga nu ar fi fost posibilă.

„Echipa asta a trăit doar din iubirea suporterilor. Adică era un grup care au susținut echipa, au dus-o în Liga 2, dar normal că era o limită. Acum sunt lângă echipă, dar finanțarea o susține exclusiv Consiliul Județean, Primăria și Politehnica”, a punctat Alexa. Mai mult, antrenorul „dă din casă” și dezvăluie că există salarii de 5.000 de euro la echipa sa.

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Poli Timișoara are obiectiv clar promovarea, iar tot orașul e implicat pentru a duce echipa la următorul nivel

„Obiectivul e clar promovarea. Ne-am gândit să fixăm obiectiv play-off în primul an, tocmai datorită faptului că e foarte greu din a treia în a doua. A reușit Galațiul cu Dorinel Munteanu acum 3-4 sezoane. E foarte greu, doar că la tot ce se întâmplă acum acolo îți este și greu să spui locul 5. N-ai cum!

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Pentru Liga 2 e un salariu bun. Și n-avem un jucător, avem vreo trei-patru cu salariile astea. Plus ceilalți”, a explicat Alexa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Poli Timișoara este momentan pe primele locuri în clasament, însă Dan Alexa îi avertizează pe fani că echipe precum Concordia Chiajna sau Chindia Târgoviște pot oricând să le pună probleme bănățenilor.

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„Concordia Chiajna, pentru că pe ei îi văd o echipă capabilă să câștige 3-4 meciuri la rând. Apoi Chindia pentru că a venit Leo Grozavu și, vorbind de bugete, cred că au un buget cel puțin egal cu noi”, a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat de Ovidiu Ioanițoaia care ar fi principalele contracandidate la promovare ale echipei sale.