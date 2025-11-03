Sport

„N-ai voie!”. Mirel Rădoi, taxat în direct de legenda Universității Craiova, după ce a plecat de pe bancă la meciul cu Rapid

Mirel Rădoi nu a mai răbdat și a plecat de pe banca Universității Craiova în finalul meciului cu Rapid, scor 2-2. Legenda din Bănie l-a taxat pe antrenorul de 44 de ani.
Răzvan Rădulescu
03.11.2025 | 06:30
Cum a fost comentat în direct la TV gestul lui Mirel Rădoi din Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Foto: sport.pictures.eu.
Mirel Rădoi a fost autorul unui gest incredibil în finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid, scor 2-2, în capul de afiș al etapei a 15-a din SuperLiga. Antrenorul clubului din Bănie a plecat la vestiare înainte de finalul meciului, după o fază încinsă în careul bucureștenilor.

Mirel Rădoi a plecat direct la vestiare

La ultima fază, Marian Aioani a ieșit complet neinspirat din poartă și l-a lovit în careu pe Monday Etim. „Centralul” Marcel Bîrsan nu a dictat penalty în primă fază, deși jucătorii lui Mirel Rădoi s-au năpustit asupra arbitrului. În plină tensiune, Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte ca vreo decizie să fie luată.

Chemat la margine, la monitorul VAR, Marcel Bîrsan a dictat lovitură de la 11 metri, după ce a văzut reluările. Nsimba a marcat spectaculos și Universitatea Craiova – Rapid s-a terminat 2-2 după o desfășurare de-a dreptul spectaculoasă.

Mirel Rădoi, taxat de Aurel Țicleanu după gestul din U Craiova – Rapid 2-2

Aurel Țicleanu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova, l-a taxat pe Mirel Rădoi în direct la TV Prima Sport. Legenda Craiovei Maxima consideră că antrenorul ar fi trebuit să rămână pe bancă până la finalul meciului.

„După mine, nu este OK. El trebuie să dea echilibru acolo, ar trebui să plece ultimul! Mirel n-are voie să plece de acolo. Și dacă iau faza în sine. Arbitrul nu a fluierat din prima, lui i s-a părut a fi evident. Uite, a fost chemat la VAR și omul și-a schimbat decizia!

Tu trebuie să rămâi acolo! Vrei să fii în cabină și să dai tonul, să ai diapazonul. Atunci ține-l tot timpul! Și în teren și în afara lui, și pe margine. Nu abandona”, a declarat Aurel Țicleanu.

De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de pe bancă în Universitatea Craiova – Rapid

Inevitabil, la flash-interviul de la finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid, Mirel Rădoi a fost întrebat despre gestul care i-a lăsat pe toți mască. Antrenorul a precizat că a mers la vestiare pentru a urmări reluările fazei controversate.

„Nu am mai avut răbdare să văd live și am intrat în vestiar să urmăresc reluările. Probabil că pe platforma pe care o avem în interior se difuzează și reluările. Nu am vrut să ies și să fac acuzații.

Mie, de pe bancă, mi s-a părut foarte clar. După ce am văzut reluările, nu avea cum să nu se dea. Există și această variantă: dacă nu se dădea, asta era, dar lucrurile au fost foarte clare”, au fost cuvintele lui Mirel Rădoi.

Cât de bine a jucat Universitatea Craiova cu Rapid. Aurel Țicleanu are răspunsul

Universitatea Craiova a fost echipa mai periculoasă în derby-ul cu Rapid. Aurel Țicleanu a remarcat jocul bun al alb-albaștrilor și a comparat-o pe echipa lui Mirel Rădoi cu Craiova Maxima, echipa din perioada în care „Știința” a scris istorie.

„Eu dacă eram suporter plecam fericit azi de la stadion indiferent de rezultat, mi-a adus aminte de Craiova de pe vremea mea, foarte ofensivă. Mesajul meu este să continue!”, a încheiat Aurel Țicleanu.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
