Sport

„N-am dormit trei nopți la rând!”. Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de 7 zile

Mihai Stoica a dezvăluit secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de aproape o săptămână. Care au fost cele mai mari probleme cu care s-a confruntat oficialul campioanei FCSB.
Bogdan Mariș
23.11.2025 | 21:45
Nam dormit trei nopti la rand Mihai Stoica toate secretele postului cu apa pe care la tinut timp de 7 zile
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de 7 zile. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a vorbit la emisiunea MM la FANATIK despre postul cu apă pe care l-a ținut timp de 160 de ore. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit ce a consumat în această perioadă și cum a făcut tranziția după ce postul s-a încheiat.

Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă

Mihai Stoica a descris la MM la FANATIK perioada de 160 de ore prin care a trecut. „N-am avut niciun fel de problemă. A durat 160 de ore. După a fost puțin mai complicat, am trei nopți la rând în care nu prea am dormit. Am dormit foarte puțin. (n.r. 160 de ore în care nu ai băut decât apă?) Apă și, dimineața și seara, am luat câte 7 grame de electroliți, sare de fapt.

ADVERTISEMENT

Mi-a recomandat o prietenă foarte bună din copilărie, care locuiește în Luxemburg. Ea a fost mentorul nostru, al Teodorei și al meu, în schimbarea asta majoră pe care am făcut-o în viețile noastre. Făcuse ea cu 6 zile și a zis să iau și electroliți că e foarte bine. Zero calorii, doar electroliți.

Eu am avut o schemă, în fast. Dimineață beau un litru și jumătate de apă plată, după care, după-amiaza, când începe să se activeze senzația de foame, îi dau cu apă minerală, cu gaz. Are minerale și creează senzația de sațietate. Asta era cina”, a declarat oficialul celor de la FCSB la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Cu ce problemă s-a confruntat Mihai Stoica

Mihai Stoica a vorbit și despre perioada de după întreruperea „fasting”-ului și a numit cea mai mare problemă: somnul. „Am făcut acest lucru în condițiile în care am fost activ, acesta e secretul, nu cumva să ai o zi în care să fii letargic. Începi să te gândești mai mult la mâncare. Când întrerupi fastingul, e foarte important cum o faci. Unii care au făcut îmi recomandau să nu mănânc în primele 2-3 zile mâncare solidă. N-am rezistat.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

Am mâncat o supă de legume, apoi o supă de legume plus legume fierte. Doar că, am nimerit când din cuptor ieșea o tavă de covrigi bio. Și am zis, ‘Ce se poate întâmpla dacă mânânc un covrig?’. Cred că am mâncat un covrig într-o oră. Am mestecat până s-a făcut lichid și n-am pățit absolut nimic. Doar că am făcut o greșeală, am băut după aceea 500 de mililitri de suc de mere și cred că glicemia a spart plafonul.

N-am dormit, iar când ești privat de somn ai probleme chiar foarte mari. După meciul cu Petrolul am dormit foarte prost, m-am și enervat foarte tare aseară. Astăzi (n.r. duminică, 23 noiembrie) m-am dus la slujbă, dar eram puțin cam… Nu există să nu merg la slujbă”, a afirmat președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, care a vorbit în cadrul emisiunii și despre remiza cu Petrolul din etapa a 17-a a Superligii.

ADVERTISEMENT

MM Stoica, DEZVĂLUIRI despre POSTUL de 7 ZILE doar cu apă: “N-AM DORMIT 3 NOPȚI LA RÂND”

Antrenorul Farului știe cum poate să o bată pe FCSB în etapa viitoare...
Fanatik
Antrenorul Farului știe cum poate să o bată pe FCSB în etapa viitoare din SuperLiga!
Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are...
Fanatik
Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!”
Cupa Davis 2025. Italia a câștigat pentru a treia oară consecutiv Salatiera de...
Fanatik
Cupa Davis 2025. Italia a câștigat pentru a treia oară consecutiv Salatiera de Argint
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să...
iamsport.ro
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să ceară bani pe TikTok: 'Copiii nu îți datorează nimic, nu au ales ei să se nască!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!