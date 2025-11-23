„N-am dormit trei nopți la rând!”. Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de 7 zile

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a vorbit la emisiunea MM la FANATIK despre postul cu apă pe care l-a ținut timp de 160 de ore. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit ce a consumat în această perioadă și cum a făcut tranziția după ce postul s-a încheiat.

Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă

Mihai Stoica a descris la MM la FANATIK perioada de 160 de ore prin care a trecut. „N-am avut niciun fel de problemă. A durat 160 de ore. După a fost puțin mai complicat, am trei nopți la rând în care nu prea am dormit. Am dormit foarte puțin. (n.r. 160 de ore în care nu ai băut decât apă?) Apă și, dimineața și seara, am luat câte 7 grame de electroliți, sare de fapt.

Mi-a recomandat o prietenă foarte bună din copilărie, care locuiește în Luxemburg. Ea a fost mentorul nostru, al Teodorei și al meu, în schimbarea asta majoră pe care am făcut-o în viețile noastre. Făcuse ea cu 6 zile și a zis să iau și electroliți că e foarte bine. Zero calorii, doar electroliți.

Eu am avut o schemă, în fast. Dimineață beau un litru și jumătate de apă plată, după care, după-amiaza, când începe să se activeze senzația de foame, îi dau cu apă minerală, cu gaz. Are minerale și creează senzația de sațietate. Asta era cina”, a declarat oficialul celor de la FCSB la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

Cu ce problemă s-a confruntat Mihai Stoica

a vorbit și despre perioada de după întreruperea „fasting”-ului și a numit cea mai mare problemă: somnul. „Am făcut acest lucru în condițiile în care am fost activ, acesta e secretul, nu cumva să ai o zi în care să fii letargic. Începi să te gândești mai mult la mâncare. Când întrerupi fastingul, e foarte important cum o faci. Unii care au făcut îmi recomandau să nu mănânc în primele 2-3 zile mâncare solidă. N-am rezistat.

Am mâncat o supă de legume, apoi o supă de legume plus legume fierte. Doar că, am nimerit când din cuptor ieșea o tavă de covrigi bio. Și am zis, ‘Ce se poate întâmpla dacă mânânc un covrig?’. Cred că am mâncat un covrig într-o oră. Am mestecat până s-a făcut lichid și n-am pățit absolut nimic. Doar că am făcut o greșeală, am băut după aceea 500 de mililitri de suc de mere și cred că glicemia a spart plafonul.

N-am dormit, iar când ești privat de somn ai probleme chiar foarte mari. După meciul cu Petrolul am dormit foarte prost, m-am și enervat foarte tare aseară. Astăzi (n.r. duminică, 23 noiembrie) m-am dus la slujbă, dar eram puțin cam… Nu există să nu merg la slujbă”, a afirmat președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, care .

