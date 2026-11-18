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Pentru prima dată în această competiție am pierdut un meci pe care nu meritam sub nicio formă să-l pierdem. Adunat la victoria cu Polonia, jocul din Bosnia ne confirmă că avem capacități peste cota jucătorilor care formează naționala.

Ștefan Beldie, analiză la rece a eșecului nemeritat de la Zenica

Am avut nevoie de acest meci ca să ne convingem că victoria împotriva Poloniei n-a fost întâmplătoare. Și am avut nevoie de un rezultat bun în Bosnia inclusiv pentru că la Zenica am trăit în trecut doar partide în care am picat mental în fața gazdelor. Nu s-a mai întâmplat asta acum. Niciun moment n-am fost bramburiți de atacurile lor și niciun moment presiunea lor nu a fost una care să ne facă să simțim că vom pierde meciul, chiar dacă în final l-am pierdut.

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De altfel, , Bosnia n-a avut absolut nicio ocazie reală în acele prime 45 de minute. Apoi, singura lor ocazie de gol ratată a fost cea a lui Demirović, venită abia în minutul 78. Gândește-te: Bosnia jucând acasă și necontând până cu aproape 10 minute înainte de finalul jocului…

Rațiu nu va mai greși ca-n meciul cu Bosnia sau îi va lăsa locul lui Strata

Sigur, te poți gândi că pentru ei meciul nu a mai avut nicio miză reală, că n-aveau teoretic nimic de câștigat de pe urma acestei partide și că doar noi am avut o dublă miză – cea despre care am vorbit mai sus + încercarea de-a nu termina ultimii în grupă și de-a retrograda în grupa C a Ligii Națiunilor.

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Doar că mediul bosniac nu a fost niciodată nepăsător față de cei care i-au vizitat. Bosnia a reușit să preseze aproape orice națională oaspete care a venit să obțină ceva, orice, acolo. În concluzie, meciul acesta este o dovadă că putem dacă păstrăm un nivel ridicat de concentrare și ratăm aproape clasic dacă tratăm superficial faze simple.

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Eroarea lui Rațiu este genul de eroare pe care foarte probabil fundașul naționalei nu o va mai face. Ori pentru că nu va mai lăsa încrederea adunată de-a lungul ultimelor sezoane la nivel înalt să-l facă să trateze cu lejeritate genul respectiv de fază, ori pentru că-i va lăsa locul lui Strata.

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Prin urmare, contează ce am jucat în general de-a lungul acestei partide, pentru că atitudinea și fotbalul concret arătate sunt lucrurile greu de obținut, nu eliminarea unor erori stupide.

Chiar avea nevoie Hagi de 4 înfrângeri ca să facă naționala să joace ce a jucat cu Polonia și Bosnia?

Evident că nu. Ceea ce am văzut cu Polonia și Bosnia din perspectiva logicii primului 11 și a strategiei de joc a reprezentat în mod evident o revenire la ceea ce „naționala” a făcut bine în mandatele lui Iordănescu Jr. și Mircea Lucescu. A fost o adaptare la realitățile posibilităților noastre, ceva ce aproape oricine are o oarecare legătură cu fenomenul fotbalistic și cu experiențele de joc ale echipei naționale ar fi gândit că este necesar.

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Și totuși, Hagi a plecat pe alt drum în această competiție – a ales să ceară echipei să joace ceea ce el a fantazat că poate juca chiar cu mult timp înainte ca el să fie selecționer și chiar ca unii dintre fotbaliști să fi fost vreodată convocați la echipa națională. Hagi a încercat să facă echipa să pună în scenă nu doar dorința sa de preamărire fotbalistică a României, dar și imaginația sa, fanteziile sale. A eșuat și a fost nevoit să regândească, să reașeze după ce a înghițit hapul amar al unor înfrângeri la scor, rușinoase.

Dar știi ce? Omul acesta e mult prea încăpățânat ca să fi renunțat la ceea ce crede că este posibil. Îl văd în stare să nu-și fi schimbat absolut deloc opinia că putem să ne dominăm adversarii cu o posesie nimicitoare și cu niște rezultate aiuritoare. Pur și simplu, se semi-ascunde în acest moment pentru că are nevoie de rezultate ca să revină cu maxim tupeu la ceea ce a spus că putem juca, la ceea ce a spus că putem fi ca echipă.

Cu ce rămânem concret după această ediție dezastruoasă a Ligii Națiunilor

În primul rând, rămânem cu ultima impresie – că, în condiții de mobilizare reală, putem să jucăm peste cota fotbaliștilor noștri. Toate echipele din grupă ne-au dominat din acest punct de vedere cu loturi în a căror componență se află jucători care evoluează în campionate mai bune, la echipe mai bune. Nu mai vorbesc despre faptul că ai lor joacă acolo unde sunt. Dar am arătat că putem conta.

Apoi, rămânem cu o selecție în timp real – unii jucători probabil că nu vor mai fi convocați – ex. Burcă sau chiar vedetele Stanciu și Ionuț Radu, iar alții vor fi aduși pentru că – ex. Hindrich, Strata, Coubiș, Matei Ilie, Eissat, Corbu.

Toți sunt jucători tineri sau foarte tineri și aproape toți au calități fizice peste medie. Asta poate că nu se încadrează aparent în marele „complot” tactic al lui Hagi de-a avea posesia în fața oricui și de-a ataca pe oricine, dar ușurează indirect posibilitatea ca, la un moment dat, acest lucru să devină pe alocuri real. În meciurile cu Polonia și chiar în condițiile speciale din Bosnia, România a stat pe picioarele ei cum nu am mai văzut-o de foarte mult timp.

În fine, oricât de ciudat ar suna, înfrângerile rușinoase acumulate i-au speriat pozitiv pe jucători. Nu se vor mai putea ascunde în spatele deciziilor ciudate ale lui Hagi în ceea ce privește primul 11 sau strategia de-a face schimbări masive de la meci la meci. Echipa începe să se-nchege și responsabilitatea începe să cadă pe umerii aceluiași grup de jucători.