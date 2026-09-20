Sport

„N-am găsit avion, îmi pare rău!” Ce-a făcut Reghecampf cu 24 de ore înainte să revină la FCSB. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf revine la FCSB! Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK decizia de a-l numi antrenor în locul lui Marius Baciu.
Emanuel Roşu
20.09.2026 | 17:40
Nam gasit avion imi pare rau Cea facut Reghecampf cu 24 de ore inainte sa revina la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf e la al treilea mandat pe banca FCSB. foto: sportpictures.eu
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Reghe și-a pregătit în ultimele zile întoarcerea în România, iar FANATIK a aflat detalii de culise despre modul în care au evoluat lucrurile. Tratativele dintre Becali și Reghecampf au început cu câteva zile în urmă. Antrenorul trebuia să reia pregătirile cu Esperance Tunis pe 18 septembrie, după câteva zile de pauză, dar a lipsit! Luat la întrebări de șefii săi, Reghecampf le-a dat un răspuns care i-a lăsat mască: „Eram la Paris, dar nu am găsit avion, așa că nu am putut să vin!”

Din datele obținute de site-ul nostru, legătura dintre Reghecampf și club era deja tensionată, cu toate că el abia se întorsese la conducerea tehnică a echipei. Motivul? Înfrângerea cu 3-1 suferită de Esperance în fața lui JS Omrane pe 30 august. Surse din Tunisia susțin că Reghe traversa această perioadă mergând pe o punte complet instabilă și că o nouă demitere a sa era luată în calcul, în ciuda victoriilor cu AS Marsa și cu Hammam Lif care au urmat eșecului.

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Jurnaliști cu experiență din zonă spun că nu era exclusă o nouă ruptură între Reghecampf și Esperance. Oficialii și-au dat seama după ce l-au numit a doua oară că nu le place stilul său și că jocul echipei e slab, în ciuda investițiilor făcute. Mai mult, au transmis în presă că singurul motiv pentru care l-au reangajat a fost stingerea datoriei pe care o aveau către el după ce i-au reziliat unilateral înțelegerea în martie 2025.

Decisive pentru Reghe ar fi fost meciurile cu libienii de la Asswehly SC, din Liga Campionilor Africii. Dubla era programată să aibă loc pe 17, respectiv 24 octombrie.

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Gigi Becali, sedus de trecut și de suporteri. De ce l-a instalat din nou pe Reghecampf antrenor la FCSB

Pentru Reghecampf, mandatul care stă să înceapă este al treilea pe banca FCSB. Cu el antrenor, echipa a ajuns în grupele UEFA Champions League în sezonul 2013-2014. A fost ultima prezență a FCSB în faza principală a celei mai importante competiții europene.

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„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova.

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Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor”, a fost explicația oferită de Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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