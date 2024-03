„N-am înțeles nimic!” Andrei Nicolescu, o singură bucurie după 0-3 la Sibiu. „E lecție de caracter. Atunci vom fi campioni”

Trupa lui Zeljko Kopic a fost de nerecunoscut în deplasarea de la FC Hermannstadt, iar Andrei Nicolescu a rămas fără cuvinte după înfrângerea cu 0-3. Administratorul special de la Dinamo București a dezvăluit ce lecție a primit din partea galeriei „câinilor roșii”.

Andrei Nicolescu, o singură bucurie după 0-3 la Sibiu: „N-am înțeles nimic”. Lecție din partea galeriei lui Dinamo

, iar „câinii roșii” au încasat trei goluri din partea sibienilor. Dinamo București a început cu stângul în play-out, însă trupa din Ștefan cel Mare revine cu picioarele pe pământ.

Andrei Nicolescu nu s-a deplasat la Sibiu, însă oficialul dinamoviștilor a primit o lecție de la galeria „câinilor roșii”. Ultrașii s-au prezentat într-un număr mare cu FC Hermannstadt și i-au încurajat pe tot parcursul confruntării pe elevii lui Zeljko Kopic.

„N-am înțeles nimic dim meciul de ieri. Am înțeles ceva, am înțeles o lecție de caracter a galeriei noastre. Am înțeles că suporterii lui Dinamo sunt adevărații campioni, iar atunci când echipa se va ridica la nivelul suporterilor vom fi și noi campioni.

A fost o lecție de caracter, este singurul lucru pozitiv pe care l-am văzut aseară și m-a impresionat foarte mult. Nu am înțeles nimic din ce s-a întâmplat, trebuie să mai analizăm intern pentru că nici nu știu să vorbesc despre un factor sau altul”, a spus Andrei Nicolescu.

„Am fost de nerecunoscut. Totul a plecat de la capacitatea fizică”

Andrei Nicolescu a dezvăluit unul dintre motivele pentru care „câinii roșii” nu s-au prezentat într-o formă bună cu FC Hermannstadt. Oficialul de la spune că problemele elevilor lui Kopic au fost generate de pregătirea fizică.

„Aseară am fost de nerecunoscut, acesta este adevărul. La fiecare două minute eram în pericol. Totul a plecat de la capacitatea fizică de a câștiga duelurile, iar noi nu am avut nicio capacitate fizică de a câștiga duelurile.

Nu știu dacă viroza ne-a afectat echipa. Nu am avut capacitatea de a câștiga un duel fizic și de aici pleacă cu totul și cu totul toate celelalte. Ideea este că nu am văzut la nimeni din echipă această capacitate, ceea ce înseamnă cu toți au fost la același nivel fizic.

Poate a fost o chestiune generată de viroza de la sfârșitul săptămânii trecute. Am avut discuții premergătoare cu Kopic, dar nu am reușit să ajung la Sibiu cu echipa. A fost doar Eugen și nu i-am simțit.

Am avut doar discuții și uneori răspunsul este ca la o conversație ce faci?/ bine. Nu pot să vă spun pentru că nu am fost în ultimele două zile înainte de meci”, a spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct doar pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

