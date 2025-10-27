“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali și Florin Tănase au intrat într-un schimb de replici de la distanță înaintea meciului FCSB – UTA Arad, scor 4-0, în etapa a 14-a din SuperLiga. Celebrul impresar l-a numit indirect „sifon” pe fotbalistul roș-albaștrilor, care a răspuns vehement la flash-interviu.

Cum a intervenit Gigi Becali în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali

Ioan Becali, în direct la GIOVANNI SHOW, a încercat să explice „războiul” rece care a avut loc în ultima perioadă între Florin Tănase și Darius Olaru. Impresarul FIFA a vorbit despre legătura specială pe care „Tase” o are cu Gigi Becali și a dezvăluit că lumea îi zice fotbalistului „sifonul lui Gigi”.

, scor 4-0 cu UTA Arad. Gigi Becali i-a luat apărarea fotbalistului și a mărturisit că nu acceptă sub nicio formă bârfa la FCSB. Patronul campioanei României a avut un mesaj clar.

„Eu am doi jucători pe care mizez. Tănase, care e numărul 1. Tănase este și prietenul meu, dar e numărul 1, el ține echipa. Am auzit nu știu ce, că Giovanni i-a zis… La vârsta mea nu mai folosesc cuvântul ‘sifon’. E un jargon prea urât. E prea urât sifon, în primul rând, dar eu vorbesc la modul general.

Jargonul ăsta, ‘sifon’, este prea urât ca să-l pronunți. Eu nu îl pronunț, îl reproduc. Vreau să vă spun la modul general. Eu, Becali, ca să înțeleagă și domnul Giovanni. Poate aude, dacă nu, îi spui tu. Napoleon a spus: ‘Iubesc trădarea, îi urăsc pe trădători’. Eu, Gigi Becali, spun așa: ‘Urăsc trădătorul, urăsc și trădarea’. Eu nu am nevoie, dacă tu vii la mine și zici: ‘vreau să trădez’. Pleacă, nu vreau!”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, mesaj clar după scandalul Florin Tănase – Ioan Becali: „E jignire pentru club”

, care a mărturisit, însă, că nu vrea să intre într-o dispută cu vărul său. Latifundiarul din Pipera a transmis clar că nu este adeptul unor astfel de „sifonăreli”.

„N-am nevoie nici de trădare, dar de trădători. Napoleon a zis că iubește trădarea, el avea nevoie de trădare. Dar eu nici măcar trădarea nu o primesc. Ca atare, de vei fi trădător cu mine nu vei avea nicio prietenie, iar Tănase e dovadă de mare caracter și e prieten cu mine. Dacă Tănase era sifon, nu era prieten cu mine. În al doilea rând, e jignire și pentru club. Clubul meu are nevoie de sifon? Am eu nevoie?

Eu am club, care e administrat, ia campionate, joacă în Europa. La mine nu există sifonare. La mine există teren și minge de fotbal. Fotbalul care se joacă pe teren, asta înseamnă la mine. La mine poți să faci ce vrei tu, la mine ești bun pe teren e treaba ta ce faci mai departe cu cluburi, cu femei, cu țigări, cu băutură. Ce să-mi sifoneze mie Tănase? E jignire și pentru mine. Eu accept sifonăreli?

Mie dacă mi-ai zis o bârfă a doua oară nu te mai întâlnești cu mine. Mi-a spus mie Tănase că l-a făcut Giovanni sifon și el m-a întrebat pe mine dacă să îi răspundă sau nu. I-am zis: ‘Dacă nu îi răspunzi, înseamnă că nu ești bărbat, punct’. Dacă te-a făcut sifon, pune-l la punct ca să se învețe minte. În viața ta, când îl ataci pe unul te aștepți să îți răspundă”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali l-a sfătuit pe Tănase să-i răspundă lui Giovanni Becali

Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni Becali la finalul meciului FCSB – UTA Arad 4-0. În direct la TV, fotbalistul roș-albaștrilor l-a „înțepat” de mai multe ori pe celebrul impresar. Înainte de a avea o astfel de reacție, Tănase a discutat cu Gigi Becali.

„Nici eu nu știu ce a zis, eu zic ce mi-a zis Tănase. I-am zis că dacă nu îi răspunde e idiot ca să se învețe minte altădată. E treaba lui ce a zis. Eu țin cu Tănase, cu dreptatea. Ai meseria ta, ăla are meseria lui, n-are treabă cu tine. Omul este angajatul meu.

Dacă te iei de angajatul meu înseamnă că nu mă respecți. Dacă nu mă respecți, îl las pe el să te pună la punct că eu nu stau să mă cert cu Giovanni. Nu mă cert, sunt sătul, dacă în tinerețe nu m-am certat, mă cert acum? Dacă el face asta, să se aștepte. Eu țin cu Tănase. De ce? Îmi bagă banii în buzunar. Giovanni îmi dă vreun ban? Nu vreau să mă enervez.

Astea nu sunt lucruri normale. N-ai de cine să te iei, de alți fotbaliști din țara asta. Numai de ai mei? Câte mii de fotbaliști sunt? Nu doar că sunt jucătorii mei, te iei de cel mai bun prieten al meu dintre toți fotbaliști. Nu m-am certat cu el în tinerețe când era de certat, mă cert la bătrânețe?”, a mai spus patronul FCSB.

Gigi Becali, mesaj ferm după scandalul Tănase – Ioan Becali

Înainte de a încheia subiectul, Gigi Becali a vrut să transmită un mesaj clar. Omul de afaceri a mărturisit cu subiect și predicat că nu acceptă astfel de acțiuni la FCSB și că Mihai Stoica și restul staff-ului sunt răspunzători de ceea ce se întâmplă la club.

„Vreau să știe toată lumea, că nu e vorba de ceartă. Eu, Becali, nu accept niciodată trădători și nici trădarea. Pe mine nu mă interesează bârfa, să vină cineva să-mi bârfească. Nu le accept. Eu nu am nevoie de sifoane, n-am avut nevoie de sifoane și mai ales la vârsta asta. Ce-mi trebuie mie? Am tot ce-mi trebuie. Dacă accept pe unul ca sifon înseamnă că îl voi judeca pe ăla. E cel mai urât cuvânt. Dacă eu judec, răspund la judecată. Pe mine nu mă interesează.

Dacă știu și dacă mă interesează ce se întâmplă la echipă, înseamnă că am prieteni proști, conducători proști. La mine trebuie să meargă treaba, nu am nevoie să știu. Pe mine nu mă interesează, îl am pe Meme, am conducători acolo care ei știu, nu trebuie să știu eu. Eu vreau să știu când se pleacă mingea de la centru, atunci trebuie să știu eu, în rest nu am nevoie să știu. Nici de la Meme nu mă interesează să știu.

El pentru ce e pus acolo? Ca să știu eu? De ce să îmi spună mie, tu de ce ești pus acolo? Ca să rezolvi, ce treabă am eu cu bârfele. L-am întrebat pe Meme: ‘Bă, se întâmplă ceva’. Mi-a spus: ‘Bă, Gigi, a avut o prietenă, acum are alta, e posibil ca asta’. Eu văd când se întâmplă câte ceva cu un jucător. Nu are rost numele lui, am întrebat de un jucător.

De exemplu, cu Băluță atunci. ‘Bă, Mihai, cu ăsta se întâmplă ceva, era numărul 1 în fața lui Coman, cum să ajungă așa?’. Mi-a zis: ‘Da, Gigi, ai dreptate’. Aștepta să-l întreb eu, nici măcar nu mi-a spus pentru că știe că nu-mi place bârfa sau sifoneala. Să-mi spună fără să-l întreb? Ce îmi trebuie mie bârfă”, a povestit Gigi Becali.

Gigi Becali a pus punct scandalului Tănase – Giovanni Becali

Gigi Becali a explicat că nu s-a pus niciodată problema să-l întrebe pe Florin Tănase despre ceea ce se întâmplă la FCSB. Totodată, patronul FCSB a spus în încheiere că nu vrea ca lumea să creadă că el se ceartă cu vărul său, Giovanni Becali, din cauza acestei dispute.

„Tănase, în viața mea, nu l-am întrebat din respect pentru el. Îl respect atât de mult pe Tănase că nici nu-l întreb. De ce? Când îl întrebi pe unul din echipă înseamnă că îl desconsideri. Dacă îl întreb pe Tănase care e treaba cu Olaru sau cu ăla sau cu ăla înseamnă că îl desconsider, îl folosesc, că îl cred om de nimic care să dea din casă. Dacă eu cer să sifonez, înseamnă că nu te respect.

Mie mi-a zis Tănase, atât. ‘Eu mă iau de el’. Ești bărbat, apără-te. A fost prea urât. Eu nici nu știu ce impresari au jucătorii pe mine nu mă interesează. La mine comandă impresarul? Impresarul e avocat, trebuie să apere interese. Nu conduc cu sifoneală. E mai mult decât clar mesajul.

Dacă conduci cu sifoneală, înseamnă că nu ești om și înseamnă că și eu sunt om de nimic că accept sifon. Nu s-a referit Giovanni la asta, dar este indirect. Înseamnă că nu mă cunoaște pe mine, a crescut cu mine, am îmbătrânit și nu mă cunoaște. Eu conduc cu sifoneală, dacă îi place lui e treaba lui. Eu dacă sifonez nu ai ce să cauți la mine în casă”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.