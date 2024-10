Ioan Andone va merge la derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională, deși nu a primit invitație la meci din partea celor de la Dinamo. Legenda din Ștefan cel Mare a dat peste nas conducerii clubului.

“N-am primit invitație de la Dinamo”. Ioan Andone a dezvăluit dacă va fi prezent pe Arena Națională la derby-ul cu FCSB

Ioan Andone a precizat că a primit invitație de la sponsorul principal al lui de pe Arena Națională. Legenda din Ștefan cel Mare a mărturisit că nu a primit niciodată un telefon sau o invitație directă de la clubul pentru care a scris istorie.

În cadrul discuției, Ioan Andone a dat ca exemplu situația de la FRF. Acesta a dezvăluit că este tot timpul sunat de un oficial pentru a primi o invitație la meciurile de acasă ale României.

“Mi-am găsit bilet la Dinamo – FCSB. Ne vom întâlni și toți foștii dinamoviști, Răducioiu, Dănciulescu, mai mulți. Nu am primit invitație de la Dinamo, am de la Superbet. Biletele le-am luat pentru niște prieteni. Nici nu am apelat la ei.

De obicei, foștii jucători primesc invitație atunci când echipa joacă pe teren propriu. Așa cum suntem sunați și de la FRF pentru meciurile echipei naționale.

Și ne întreabă din timp dacă vrem să mergem la următorul meci. La Dinamo nu am fost întrebat niciodată. Asta ține de conducerea clubului”, a mărturisit Ioan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB se va juca pe Arena Națională, duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00. Partida se va disputa în cadrul etapei cu numărul 13, imediat după terminarea meciurilor echipelor naționale.

Ioan Andone, despre Lituania – România: “Va fi greu”

. După părerea sa, chit că vor apărea unele schimbări din partea lui Lucescu, România este tot favorită în final.

“(n.r. cum vezi partida cu Lituania de diseara?) Bine, grea. Pentru că și primul meci cu Lituania la București a venit tot după un meci făcut foarte bine de noi. Destul de greu. Am văzut că schimbări nu sunt mari în formula de start.

Bancu e sigur. Greu. Să știi că nu e simplu cu toate că, după părerea mea, noi suntem favoriți și nu mai trebuie să arătăm și să gândim ca o echipă mică. Probabil și nea Mircea ăsta a adus ceva în plus la națională”, a spus Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Andone, analiză înainte de meciul Dinamo - FCSB