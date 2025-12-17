„N-am spus-o niciodată!”. Ionel Culina, dezvăluiri incredibile! De ce n-a mai vrut să apară în spațiul public: „Eram într-o stare deplorabilă”

ADVERTISEMENT

În prezent, Dinamo este pe cai mari, însă clubul a avut, în ultimii ani, câteva momente de cumpănă. A trecut prin două insolvențe și, pentru prima dată în istorie, a retrogradat din elita fotbalului românesc. Cum a trăit Ionel Culina cele mai negre perioade din istoria roș-albilor.

De ce a refuzat Ionel Culina să mai apară la emisiuni

“FANATIK DINAMO” este prima emisiune pe care Ionel Culina o onorează cu prezența după mai bine de jumătate de deceniu. Fostul ofițer de presă al “câinilor” a făcut public și principalul motiv, unul, de altfel, de înțeles, pentru care a refuzat să mai apară în fața iubitorilor fotbalului.

“Dinamo dacă, n-am spus-o niciodată, mă gândeam… De peste cinci ani de zile nu am mai fost la nicio emisiune. De când a început căderea lui Dinamo, am zis că eu nu mai apar la niciun fel de emisiune. Nu mai aveam curajul să apar la o emisiune și pe urmă să apar pe un stadion și să mă oprească suporterii și să-mi zică: ție îți arde de emisiuni și echipa nu merge.

Eram într-o stare deplorabilă. Depresie fotbalistică, dar stare… De unde am plecat, de la ce performanțe, de la ce campionate, ce cupe europene, ce meciuri și să ajungi să… Dinamo nu încăpea pe telefon. Nici în primul model de iPhone nu apărea în clasament. Pentru Dinamo trebuia să întorci clasamentul invers să-ți apară în față”, a spus Ionel Culina.

Acum, că Dinamo este pe un drum bun, Ionel Culina a decis să revină la emisiunile de sport dedicate echipei sale de suflet. Prima pe care a onorat-o după mai bine de cinci ani de pauză a fost cea moderată de Cristi Coste.

Cum a trăit Ionel Culina cele două insolvențe ale lui Dinamo

În continuare, Ionel Culina și-a adus aminte de cele mai grele momente din istoria lui Dinamo când jucătorii, spre exemplu, nu aveau cu ce să se îmbrace la ședințele de pregătire. Johnny a ocupat aproape 25 de ani funcția de ofițer de presă al clubului. în vara anului 2024.

“Am trăit ambele insolvențe, la a doua, cel puțin, poate mai dificilă decât prima, pentru că Dinamo a fost aproape de finalul vieții. Ar fi luat-o din liga a 5-a, dar au existat suporterii, acest program DDB, au existat câțiva parteneri, au existat foștii acționari cu care s-au reușit sold-out-uri consecutive, unice, rămase în istorie. S-a creat o stare de spririt în jurul echipei, în jurul clubului și toți au încercat, și până la urmă s-a dovedit că au și reușit, să salveze Dinamo, fiecare cum a putut.

Eu am trăit vremurile în care echipa asta arăta ca o sorcovă la antrenament. Nu avea nici cu ce să se îmbrace la antrenamente. Erau niște pensionari, niște doamne de pe lângă Săftica, pe drumul spre Snagov încolo, care ne aduceau la cantonament dero, tot ce era nevoie pentru a spăla echipamentul”, a spus Ionel Culina la “FANATIK DINAMO”.

Cum le-au salvat fanii petrecerea de Crăciun

Johnny Culina și-a amintit și de un episod când echipa era în Liga a 2-a. Staff-ul și echipa nu ar fi putut organiza o petrecere de Crăciun dacă nu ar fi intervenit suporterii.

“Era decembrie, nu existau bani nici pentru a tăia un porc. Și DDB Constanța ne-a trimis un porc pe autostradă. Ne strânseserăm la Săftica, la cantonament.

Fostul crainic Nicu Grameni, cunoscut în zona muzicii populare, muzicii de toate felurile, era deja instalat cu band-ul lui. Și l-am așteptat pe porc vreo două ore că a prins un blocaj pe autostradă”, a povestit Johnny.

Câte luni consecutive nu și-au primit angajații lui Dinamo salariile

Ionel Culina și-a amintit și câte luni la rând nu și-au primit salariul angajații lui Dinamo. A recunoscut, totodată, că a doua insolvență a fost mult mai dură față de prima, cea din perioada când .

“Situația o stăpânesc pentru că la a doua insolvență am fost reprezentantul tuturor salariaților la masa credală, la derularea insolvenței. Toți au avut încredere în mine, toți m-au susținut indiferent de vârstă. Vedeau în mine un om care să-i reprezinte corect în acest proces. A durat, poate, un pic mai mult ieșirea din insolvență dar toată lumea, până la urmă, și-a primit banii.

Cel mai mult s-a dus spre cinci luni, dar nu la toți angajații. Marea majoritate au fost între trei și patru luni de neplată. La fel de mult a fost și în prima perioadă. Prima insolvență a venit în 2013 când Negoiță a cumpărat clubul în martie. Mai grea a doua. Ionuț Negoiță, la prima insolvență, și-a asumat acel proces și a scos echipa destul de rapid, într-un an și ceva”, a mai spus Culina.

Cum s-a înțeles cu acționarii clubului

Angajat al clubului timp de aproape două decenii și jumătate, Ionel Culina a interacționat cu mulți oameni de afaceri care, de-a lungul timpului, au investit la Dinamo. Susține că s-a înțeles bine cu fiecare dintre aceștia și că a avut o relație specială inclusiv cu fanii, care l-au considerat unul de-al lor.

“Eu m-am înțeles bine cu toți acționarii, indiferent că îi chema Badea, Borcea, Cohn, Turcu, Walter, Negoiță, Săvulescu. Nu am primit nicio ștampilă că am fost omul cuiva. De asta am și rămas atâția ani pentru că am fost asociat ca omul lui Dinamo. Și suporterii asta au apreciat, loialitatea, că eram unul de-al lor, crescut printre ei.

Eu sunt din aceeași generație, ’76-’77, cu Dănciulescu, cu Niculescu, Marius Niculae, toți care au scris istorie la Dinamo. Și eram toți de aceeași vârstă, adică creșteam împreună, cu clubul”, a mai spus Johnny.