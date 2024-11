„N-am trăit așa ceva în viața mea!”. Adrian Mutu, destăinuiri incredibile din perioada petrecută în India: „M-au plătit un an, deși n-aveam viză”

Adrian Mutu a jucat în cariera sa de fotbalist profesionist la mai multe cluburi din străinătate, printre care și Pune City, o formație din campionatul Indiei. Pe toată perioada petrecută la Pune, “Briliantul”, , a trecut prin mai multe momente care l-au marcat pentru tot restul vieții, iar acum le-a scos la iveală, după aproximativ 10 ani de la acea experiență inedită.

Adrian Mutu, destăinuiri incredibile din perioada petrecută în India: „N-am trăit așa ceva în viața mea! M-au plătit un an, deși n-aveam viză”

Fostul golgheter din Serie A, , a fost invitat de HORIA IVANOVICI să destăinuie momentele din perioada petrecută la Pune, în India. Mutu a rămas uluit de ce a putut întâlni acolo, într-o țară cu totul exotică, față de campionatele Europei unde activase până în acel moment.

“Noi jucam pe stadioane imense! În afară de căldura aia și de umiditatea sufocantă… n-am văzut în viața mea așa ceva! Veneau 60 – 70.000 de oameni, cam așa jucam. Ideea e că toți țipau și când ataca o echipă și când ataca cealaltă, pentru că nu știai care-s fanii, nu aveau fani! Ei se bucurau de fotbal și de fiecare dată când era o ocazie țipau! Era foarte mișto, era un spectacol total, nu auzeai nimic, sunau cu trompetele alea… deci era un zgomot infernal!

Gândește-te că erau 4 benzi și trebuia normal să fie 4 mașini în linie și câte una în spate… la ei erau 12! Se băgau peste tot, claxonau încontinuu și în afară de toate mașinile astea care erau puhoi, nici un respect între conducătorii auto, mai erau și tuk-tuk-urile alea, bicicletele alea acoperite, mai claxonau și ăia…

Am plecat prin hotel și am zis să ies… și am văzut niște ‘security’ în față și mi-au zis: ‘Stop, nu ieșiți! De ce să nu ieșim, zic? Păi mai vin lei plimbându-se, anul trecut au intrat și în hotel…’ Zic: ‘mă ăsta ne ia la mișto, hai să ne ducem la recepție!’ Am întrebat eu: ‘E vreo problemă, putem ieși? Nu nu, chiar s-a întâmplat, e posibil să intre prin hotel că nu-i vezi…’ Și am zis ‘bine, mulțumesc!'”, a dezvăluit “Briliantul”, în direct la emisiunea DON MUTU.

India, gazda mai multor vedete din fotbalul mondial!

Adi Mutu și-a mai amintit și de reîntâlnirile cu foștii colegi sau alte vedete ale fotbalului italian din anii 2000. India devenise o destinație cu scop de promovare al fotbalului, iar mai multe cluburi din Serie A au încheiat parteneriate cu formațiile indiene.

“Am jucat două sezoane, un sezon n-am putut să ajung… Încerc să-mi aduc aminte, că a fost acum 10 ani… cred că am semnat pe două sezoane cu Pune City. O echipă care e la vreo 140 de kilometri de Mumbai… ideea e că acuma e un campionat normal în India și durează vreo 8-9 luni cred, Goian poate să spună mai multe că el a fost acolo… dar în momentul ăla a durat doar 4 luni! A durat din septembrie până în decembrie, pe 5-10 se termina campionatul…

[…] În momentul în care am semnat, după ce am plecat de la Petrolul ca jucător, am decis să plec în India, am semnat doi ani cu Pune, pentru că era parteneriatul Fiorentinei cu Pune… Primul an nu m-am dus! Că nu mi-au dat viză… trebuia să luăm viză… complicat. N-am ajuns, oamenii m-au plătit în schimb și n-am ajuns!

M-am dus al doilea an. În primul an fusese Del Piero, Nesta, Materazzi… asta și apoi după ce am venit eu… La fiecare echipă era câte o vedetă!

Dup-aia am fost eu la Pune. La Mumbai City, echipa unde a jucat și Lucian Goian, a fost Anelka, Riise de la Liverpool… mai era brazilianul Lucio… numai staruri!”, a mai spus Mutu.

