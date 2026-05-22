N-au ajuns la un acord cu FIFA și riscă să nu vadă Campionatul Mondial la TV. Peste 1,5 miliarde de oameni vor fi afectați

Campionatul Mondial este pe cale să înceapă, iar fanii de pretutindeni așteaptă cu nerăbdare fluierul de start al competiției. Totuși, o țară cu 1,5 miliarde de oameni nu a ajuns la un acord cu FIFA și riscă să nu poată urmări din fața televizoarelor turneul finale ce se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

India riscă să nu poată urmări Campionatul Mondial

Campionatul Mondial din 2026 va începe pe 11 iunie, iar finala este programată pe 19 iulie. Cu mai puțin de o lună până la fluierul de start al turneului, fanii din India se îngrijorează de faptul că nu vor putea urmări competiția din spatele televizoarelor. Motivul? Companiile de streaming nu au ajuns la un acord cu FIFA.

De exemplu, la ediția precedentă, desfășurată în Qatar, nu mai puțin de 745 de milioane de fani din India au petrecut timp urmărind Campionatul Mondial. Cum competiția va începe în mai puțin de o lună,

Diferența de fus orar este principalul factor pentru care televiziunile nu se înghesuie să cumpere drepturile de televizare. Diferența de oră este una de 10-12 oră între orașele gazdă și națiunea din Asia de Sud. Ca o comparație, meciurile de la precedentele turnee finale erau mult mai adecvate orelor locuitorilor din India.

Care e reacția oficială a televiziunilor

Karan Taurani, vicepreședinte executiv la firma de investiții Elara Capital, consideră că televiziunea clasică este un mediu aflat în dificultăți în India. Totuși, sportul cel mai urmărit este Cricketul, astfel că doar o mică parte din populație ar putea viziona meciurile de la

„Când ai de-a face cu astfel de evenimente sportive, în realitate zona digitală este cea care monetizează și strânge banii mari. Acesta este un motiv major pentru care nimeni nu își arată interesul față de Cupa Mondială FIFA. Doar o mică fracțiune din totalul celor care urmăresc Indian Premier League [IPL] se va uita și la Cupa Mondială”, a declarat Karan Taurani, potrivit .

În acest context, FIFA pare din ce în ce mai îngrijorată de faptul că interesul scăzut al televiziunilor din India ar putea afecta atât veniturile actuale, cât și ambiția sa pe termen lung de a dezvolta fotbalul pe una dintre cele mai mari piețe media din lume. Rămâne de văzut dacă, în cele din urmă, turneul final ar putea fi văzut din una dintre cele mai populate state din lume.