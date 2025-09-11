N-au stat la discuții! A ratat calificarea la Campionatul Mondial 2026 și a fost dat afară

Venezuela a ratat dramatic calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Naționala din America de Sud a pierdut ultimele trei meciuri din preliminarii și a terminat pe locul 8 în clasament, iar federația a decis să încheie colaborarea cu selecționerul Fernando Batista.
Situația din clasamentul preliminariilor pentru Cupa Mondială din America de Sud a fost una extrem de strânsă. Argentina, Ecuador, Columbia, Uruguay, Brazilia și Paraguay merg direct la turneul final, în timp ce naționala statului Bolivia va juca la baraj.
Venezuela a fost aproape de o calificare în premieră la Campionatul Mondial, însă a suferit trei înfrângeri consecutive cu Uruguay, Argentina și Columbia și a terminat doar pe locul 8, la două puncte de Bolivia, care merge la baraj.
De altfel, în ultima rundă Venezuela a condus Columbia de două ori, cu 1-0 și 2-1, însă a fost învinsă cu 3-6. Selecționerul Fernando Batista a fost demis după o serie dezamăgitoare de înfrângeri, iar federația a transmis un comunicat oficial în care a explicat decizia de a încheia colaborarea.
„Deși sunt apreciate efortul și angajamentul arătate, federația consideră că este necesară schimbarea direcției pentru a asigura că Vinotinto (numele de alint al echipei Venezuelei, n. red.) continuă procesul său de creștere și consolidare”, au explicat oficialii Federației de Fotbal din Venezuela.
„Obiectivul pe care l-am avut la început a fost să ducem Venezuela la Cupa Mondială pentru prima oară, și faptul că nu am putut realiza asta înseamnă că trebuie să facem un pas în lateral. Plecăm știind că am făcut tot ce a depins de noi. Sperăm că Venezuela va continua să crească, deoarece are mult talent și un viitor strălucitor”, a fost mesajul lui Fernando Batista.