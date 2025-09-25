N-au stat la discuții! Echipa de Champions League își cenzurează jucătorul după postările virale despre Charlie Kirk

, influencerul pro-Trump, continuă să producă reacții. Un fotbalist ale cărui postări în mediul online au avut legătură cu regretatul activist politic american a suferit consecințe din partea echipei unde este legitimat.

Felix Nmecha are probleme la Borussia Dortmund. Conducerea a reacționat în urma postărilor fotbalistului

Borussia Dortmund, , a intervenit asupra postărilor din mediul online al fotbalistului Felix Nmecha, potrivit Echipa germană i-a transmis că materialele postate vor trebui să fie aprobate de departamentul de comunicare din cadrul clubului.

Cu 250.000 de followeri pe platforma Instagram, Felix Nmecha postează destul de des mesaje ce depășesc domeniul în care activează. Cel mai recent subiect abordat l-a adus însă în fața conducerii lui Dortmund, după reacția avută în cazul morții lui Charlie Kirk.

„Este absolut normal să avem opinii și puncte de vedere politice diferite!”

„Fie ca Domnul să aline familia Kirk în această perioadă dificilă. Iisus este adevărata cale către pace și iubire”, a fost mesajul postat inițial de mijlocașul Borussiei Dortmund, care a stârnit astfel reacții diverse în mediul online.

„Intenția mea a fost să transmit condoleanțe familiei îndoliate și să transmit mesajul că ura și violența nu vor fi niciodată soluția. Este absolut normal să avem opinii și puncte de vedere politice diferite, deoarece nici eu nu sunt de acord cu o serie de lucruri susținute de Charlie Kirk.

Dar să nu uităm că un om a fost ucis cu sălbăticie în fața soției și a celor doi copii mici ai săi. Cred sincer că, dincolo de politică, exprimarea condoleanțelor este un gest uman care nu ar trebui condamnat”, a comunicat ulterior fotbalistul.

Borussia Dortmund a decis ce urmează pentru Felix Nmecha în urma postărilor sale

Conform germanilor de la , Borussia Dortmund a decis că următoarele postări ale lui Felix Nmecha, ce nu țin de teme sportive, să fie de acum înainte controlate de departamentul de comunicare al clubului, chiar dacă echipa din Bundesliga „susţine 100% libertatea de exprimare” a jucătorilor săi.

În ciuda promovării acestui principiu, oficialii echipei au fost de părere că ceea ce a postat Nmecha în mediul online a generat mult prea multe controverse și că, pentru a evita pe viitor repetarea unor asemenea episoade, ar fi mai bine ca mesajele să treacă inițial prin filtrul lor.