N-au stat la discuții! UEFA, decizie radicală în cazul lui Răzvan Lucescu

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK în play-off-ul din Europa League, la fel ca în sezonul precedent. Antrenorul român a primit o veste dură în perspectiva meciului cu Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu.

Răzvan Lucescu, suspendat la meciul tur dintre PAOK și Celta Vigo din play-off-ul Europa League

Răzvan Lucescu are un parcurs foarte bun la PAOK în ultima perioadă. Tehnicianul și-a calificat echipa în play-off-ul Europa League, unde a fost repartizată într-o „dublă” cu spaniolii de la Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu.

ADVERTISEMENT

Totuși, problemele nu puteau lipsi pentru antrenorul român. După dar și după ce Răzvan Lucescu a aflat cât va lipsi după

UEFA l-a sancționat cu o etapă de suspendare, astfel că nu va putea să fie pe margine la partida tur PAOK – Celta Vigo. Totul a pornit de la criza de nervi avută pe finalul partidei din Franța.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a dat de pământ cu arbitrajul de la Lyon – PAOK 4-2

Deplasarea din Franța din ultima etapă a fazei ligii din Europa League a fost una apăsătoare pentru PAOK, și din cauza rezultatului final, dar și din cauza . Răzvan Lucescu a fost foc și pară pe arbitraj la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

„Arbitrajul a fost inacceptabil, jalnic. La primul gol al lui Lyon e fault. La al doilea cartonaș galben nu a procedat corect […] Am dubii și la golul de 3-2 că faza nu începe dintr-o poziție de ofsaid”, s-a plâns, printre altele, Răzvan Lucescu după meciul cu Lyon.