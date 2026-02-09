Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

N-au stat la discuții! UEFA, decizie radicală în cazul lui Răzvan Lucescu

O nouă lovitură primită de Răzvan Lucescu după problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu antrenorul român la meciul din play-off-ul Europa League.
Mihai Dragomir
09.02.2026 | 07:30
Nau stat la discutii UEFA decizie radicala in cazul lui Razvan Lucescu
ULTIMA ORĂ
Răzvan Lucescu, pedepsit de UEFA. Ce se întâmplă la următorul meci din Europa League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK în play-off-ul din Europa League, la fel ca în sezonul precedent. Antrenorul român a primit o veste dură în perspectiva meciului cu Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu.

Răzvan Lucescu, suspendat la meciul tur dintre PAOK și Celta Vigo din play-off-ul Europa League

Răzvan Lucescu are un parcurs foarte bun la PAOK în ultima perioadă. Tehnicianul și-a calificat echipa în play-off-ul Europa League, unde a fost repartizată într-o „dublă” cu spaniolii de la Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu.

ADVERTISEMENT

Totuși, problemele nu puteau lipsi pentru antrenorul român. După problemele de sănătate ale tatălui său dar și după ce a făcut un pas mare spre finala Cupei Greciei, Răzvan Lucescu a aflat cât va lipsi după cartonașul roșu primit în meciul cu Lyon.

UEFA l-a sancționat cu o etapă de suspendare, astfel că nu va putea să fie pe margine la partida tur PAOK – Celta Vigo. Totul a pornit de la criza de nervi avută pe finalul partidei din Franța.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

Răzvan Lucescu a dat de pământ cu arbitrajul de la Lyon – PAOK 4-2

Deplasarea din Franța din ultima etapă a fazei ligii din Europa League a fost una apăsătoare pentru PAOK, și din cauza rezultatului final, dar și din cauza tragediei în care 7 suporteri ai echipei și-au pierdut viața în accidentul din România. Răzvan Lucescu a fost foc și pară pe arbitraj la finalul partidei.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are...
Digisport.ro
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”

„Arbitrajul a fost inacceptabil, jalnic. La primul gol al lui Lyon e fault. La al doilea cartonaș galben nu a procedat corect […] Am dubii și la golul de 3-2 că faza nu începe dintr-o poziție de ofsaid”, s-a plâns, printre altele, Răzvan Lucescu după meciul cu Lyon.

  • 44 de puncte are PAOK în campionat
  • 3 este locul ocupat în clasament 
Laszlo Balint, dezamăgit de elevii săi după Oțelul – FCSB 1-4: „Greșelile personale...
Fanatik
Laszlo Balint, dezamăgit de elevii săi după Oțelul – FCSB 1-4: „Greșelile personale ne-au costat”. Zivulic a acuzat arbitrajul: „Sunt frustrat!”
I-a cerut demisia lui Cristiano Bergodi în direct după incidentul din CFR Cluj...
Fanatik
I-a cerut demisia lui Cristiano Bergodi în direct după incidentul din CFR Cluj – U Cluj! „Nu ai voie”
Super Bowl 2026 LIVE VIDEO. New England Patriots – Seattle Seahawks 13-29. Spectacol...
Fanatik
Super Bowl 2026 LIVE VIDEO. New England Patriots – Seattle Seahawks 13-29. Spectacol total în meciul anului din Statele Unite
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa...
iamsport.ro
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa «fake» a lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!