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Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”

Pentru CFR Cluj și Marius Șumudică urmează un meci extrem de dificil în SuperLiga, cu Farul. Antrenorul ardelenilor are un discurs șoc înainte de acest duel. „Nu avem nicio șansă!”
Adrian Baciu
04.09.2026 | 10:00
Marius Sumudica discurs soc inainte de CFR Cluj Farul Navem nicio sansa Suntem storsi
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu are CFR Cluj nicio șansă cu Farul, în opinia lui Marius Șumudică. Sursa foto: colaj Fanatik
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Marius Șumudică (55 de ani) a reușit să revigoreze pe CFR Cluj. După un 0-3 fără drept de apel la Arad cu Corvinul, în campionat, pentru echipa din Gruia au urmat 3 victorii consecutive: două în campionat și una în grupa de Cupa României. Înainte de meciul cu Farul din SuperLiga, „Șumi” are un discurs surprinzător.

De ce nu dă Marius Șumudică nicio șansă celor de la CFR Cluj în meciul cu Farul din SuperLiga

CFR Cluj ocupă în acest moment locul 11 în clasamentul din SuperLiga, cu 9 puncte după 6 partide. Formația din Gruia mai are de disputat o restanță, cu rivala din oraș, Universitatea Cluj. Cu un succes, „feroviarii” ar sta excelent în ierarhia internă. În ciuda creșterii evidente în joc a echipei sale, Marius Șumudică are un discurs șoc înainte de următoarea partidă de campionat.

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Ardelenii l-au pierdut pe Meriton Korenica, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din acest start de sezon. Anterior a plecat și Aly Abeid. Acestor plecări li se mai adaugă situația de la club și oboseala acumulată după ultimele meciuri programate în interval scurt de timp. În aceste condiții, „Șumi” a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că CFR nu are nicio șansă cu Farul lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani).

„(n.r. În condițiile ultimelor eveniment, cum arată meciul de vineri cu Farul?) N-avem nicio șansă. Vă spun sincer. Din punctul meu de vedere, plecăm clar cu șansa a doua. N-avem nicio șansă. Vă dați seama, și jucătorii ăștia, eu mă duc în cabină acum după-masă, când văd că mai dispare unul, apoi încă unul… În al doilea rând, suntem storși. Eu joc cu aceiași jucători. Suntem storși.

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Ați văzut repriza a doua (n.r. din Cupa României)? Ne-au dominat copiii ăia la Sepsi. Nu, nu au de unde să dea. Nu am, nu am ce să… Noi nu avem din-astea, metode de recuperare, cu camere d-astea care am auzit că fac alte echipe, hiperbarice sau ce fac, să le avem. Noi avem medicamentație normală, le dai un magneziu, din-astea”, se plânge Șumudică.

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Ce spune Șumudică despre Farul: „Nu pierde de 6 meciuri”

În afară de problemele pe care le are echipa sa, Marius Șumudică mai aduce în vedere faptul că adversarul de vineri, 4 septembrie, este într-o formă bună. În campionat, Farul Constanța nu a mai pierdut de pe 19 iulie. Era prima etapă a sezonului 2026 – 2027, atunci când „marinarii” se înclinau pe Cluj Arena cu „U”, scor 1-2.

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Farul, atenție, nu pierde de șase meciuri. Trebuie să vorbim și de adversar. Au pierdut primul meci la U Cluj atât, 2-1, când au avut o sumedenie de ocazii și după aceea în șase meciuri din campionat n-au pierdut. E foarte greu. Au o echipă tânără, o echipă care are potențial și care poate alerga. O echipă care a stat o săptămână acum, a avut ciclu săptămânal normal”, mai subliniază „Șumi”.

Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj - Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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