N-o s-o recunoști, dar chiar e Minodora! Artista a dat jos 40 de kilograme

Artista Minodora s-a transformat în mod spectaculos. În ultima perioadă, aceasta a ajuns să arate într-un mod demn de invidiat, după ce s-a tonifiat foarte mult.

Cântăreața de muzică de petrecere s-a confruntat adesea cu fluctuații ale greutății sale corporale, în ultimii ani. În prezent a dovedit însă că a fost pusă pe treabă și își dorea o astfel de schimbare.

Solista Minodora a reușit chiar să “topească” aproximativ 40 de kilograme. Cele mai noi fotografii postate de către aceasta în mediul virtual -au făcut pe fanii săi să exclame și să înroșească butonul de Like de pe Instagram.

Artista Minodora, de nerecunoscut după ce a dat jos 40 de kilograme

Minodora a avut o apariție care le-a dovedit tuturor că artista a slăbit fenomenal. Aceasta s-a fotografiat într-o ținută în care a avut și abdomenul, dar și decolteul la vedere.

Postarea incredibilă a vedetei i-a adus acesteia și un număr foarte mare de mesaje din partea celor care o apreciază prin care a fost felicitată, în această vineri.

Solista Minodora Muntean are vârsta de 42 de ani și a ajuns să fie de nerecunoscut. Aceasta a purtat și o pălărie de culoare neagră care i-a completat de minune ținuta foarte transparentă pe care a decis să o îmbrace pentru sesiunea ei de fotografii care au ajuns și în mediul online.

Minodora dezvăluia și în aparițiile sale televizate din trecut că s-a luptat cu problema kilogramelor în plus încă din anii copilăriei. Vedeta s-a străduit foarte tare să se tonifieze și a reușit în această perioadă să își mențină silueta foarte armonioasă.

Interpreta a afișat și o pereche de pantaloni foarte strâmți, pe Instagram, pentru a evidenția că se poate îmbrăca în prezent în orice mod își dorește. Minodora a reușit să se tonifieze și în anii trecuți, când purta mărimea M la haine.

”Nu mai am cu ce să mă îmbrac, în special atunci când apar în scenă. Ușor n-a fost. M-am chinuit să ajung la kilogramele copilăriei mele de 20 de ani. M-am lansat de 20 de ani și de 20 de ani mă chinui să ajung la 68 de kilograme. Sunt la 70, mai am puțin. Eu acum am ajuns la mărimea M”, susținea vedeta.

