N-o să vă vină să credeți! Bianca Drăgușanu se mărită cu Gabi Bădălău: „E clar”

Anul 2021 a început cum nu se putea mai bine pentru Bianca Drăgușanu. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe certificatul de divorț, că blondina este gata să-și pună din nou pirostriile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Da, ați auzit bine. Vacanța romantică petrecută în compania lui Gabi Bădălău în cele mai frumoase și îndepărtate colțuri ale lumii a convins-o că fiul senatorului social-democrat este bărbatul cu care vrea să-și petreacă tot restul vieții.

„Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim”, a dezvăluit fosta asistentă TV, vizibil emoționată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu se mărită pentru a treia oară. Gabi Bădălău este alesul

„În momentul de față chiar cred ca trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură in vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță.

O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto.

ADVERTISEMENT

Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Chiar dacă a evitat să pronunțe numele bărbatului care i-a cucerit inima, nu mai încape îndoială că e vorba de Gabi Bădălău. De altfel, potrivit cancan.ro, fiul senatorului PSD i-ar fi spus unui apropiat că și-a petrecut vacanța alături de femeia care îi va deveni soție.

ADVERTISEMENT