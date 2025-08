Naba Salem își scoate tatuajul de la gât! Ce simbolizează desenul observat de fanii Insula iubirii: „Nici părinții nu știau prin ce trec”

Naba Salem, una din cele mai carismatice ispite de la Insula iubirii 2025, ne-a dezvăluit de ce vrea să scape de cel mai vizibil tatuaj observat de fanii show-ului, cel de la gât. În ce moment al vieții și l-a făcut și ce ascunde acel desen?

are zeci de tatuaje, poate chiar peste 30, iar cel care se observă prima dată, care îi acoperă gâtul, are o poveste aparte. Toată lumea are senzația, atunci când îl vede, că este vorba despre un păianjen, însă nu e așa.

În realitate, sunt două palme și doi ochi care plâng, desenul fiind făcut într-o perioadă extrem de vulnerabilă prin care a trecut. Naba Salem ascunde multe suferințe, iar de unele cumpene nu știau nici măcar părinții ei.

Despre unele din traumele sale, ispita de la Insula iubirii 2025 ne-a vorbit, recent, în exclusivitate, mărturisind că a fost bătută de fostul ei iubit și sechestrată. Polițiștii au scos-o din casă de câteva ori, așa că a scăpat la limită de ceva rău.

Dincolo de agresiunile suferite din partea ex-ului, Naba mai are multe secrete, multe lucruri care au sensibilizat-o, iar despre unele nu a vorbit nici cu familia ei și le va păstra doar în sufletul ei pentru totdeauna. Astăzi, însă, este aproape complet recuperată, chiar dacă unele răni nu se vor vindeca niciodată. Tocmai din acest motiv, Naba a ales să scape de tatuajul de la gât, dorind să se desparte de părțile întunecate ale trecutului.

„Sunt mereu cu zâmbetul pe buze, dar nimeni nu știe ce e în sufletul meu”

„Nici nu mai știu câte tatuaje am. Am pierdut șirul lor. Sunt zeci, cu siguranță. Am peste 30, dacă vrei! (n. red: râde). Cel de la gât vreau să îl scot. Vreau să îl scot de tot.

Cel de la gât reprezintă două mâini care plâng și doi ochi. Multă lume crede că e păianjen, nu e păianjen. Eu râd mereu, sunt mereu cu zâmbetul pe buze, dar nimeni nu știe ce e în sufletul meu. Eu, la viața mea, chiar am suferit foarte mult, dar am trecut peste, am trecut singură. Au fost unele momente… Nici măcar părinții nu știau prin ce trec. Am făcut ceva simbol, dar acum simt că nu mă mai regăsesc și de-asta vreau să îl scot”, a declarat Naba Salem, în exclusivitate pentru FANATIK.

Băgată în spital de fostul iubit

„De multe ori am fost tratată urât. Am fost și bătută. Am fost sechestrată. Poliția m-a scos din casă de vreo două ori. Eu, spre deosebire de alte femei, am avut curajul să apelez la Poliție, doar că el avea și Poliția la degetul mic, din păcate, asta e țara în care trăim. Eu de atunci nu am avut relație, s-a întâmplat de mult timp, de vreo 3-4 ani.

Au fost mai multe situații. M-a băgat în spital de vreo trei ori, deci a trecut. De atunci nu am mai putut avea încredere așa, în oricine. Mi-am dat seama că la prima greșeală trebuie să pleci. Un bărbat când te place și te respectă niciodată nu se va purta dizgrațios cu tine, punct. Așa mi-am dat seama că nu toată lumea merită a doua șansă”, Naba.