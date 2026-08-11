Uluitor! Un jucător iranian a reușit cel mai spectaculos „assist” din istorie! Imaginile au făcut înconjurul lumii. Video

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Sezonul 2026/2027 abia a început și este posibil să avem parte deja de cea mai spectaculoasă pasă decisivă a stagiunii, dacă nu chiar din istorie! Evenimentul s-a produs într-un meci disputat între FC SKA Khabarovsk și Spartak Kostroma, două echipe din liga a 2-a a Rusiei. Cel care a izbutit „assist”-ul fabulos este Nader Mohammadi, un fotbalist iranian în vârstă de 29 de ani.

Nader Mohammadi a reușit cel mai spectaculos „assist” din istorie la un meci de liga a 2-a din Rusia!

Era minutul 83 al partidei, când excentricul iranian se pregătea să repună mingea în joc de la margine, doar că modul în care acesta executat lovitura a fost de-a dreptul fabulos. Mohammadi a luat balonul în brațe și s-a rostogolit înainte a arunca, în ideea de a trimite cât mai departe. Mingea a ajuns în careul advers, iar atacantul Amur Kalmykov a trimis cu capul în poartă, ducând scorul la 3-1 și închizând astfel tabela.

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Nader Mohammadi 🇮🇷 with a RIDICULOUS assist in Russia’s 2nd Division 😭😭😭😭 — Arya 🇮🇷 🇨🇦 (@Twenty9United)

Spartak Kostroma a câștigat așadar cu 3-1, toate cele trei goluri fiind marcate de Kalmykov, un rezultat ce le-a permis oaspeților să urce pe poziția a 2-a în clasament, cu 11 puncte acumulate în primele cinci etape. Lider în eșalonul secund al fotbalului din sunt cei de la Nizhny Novgorod, aflați la borna cu numărul 15. De cealaltă parte, SKA Khabarovsk ocupă ultima poziție, fără niciun punct.

Nader Mohammadi a devenit viral în 2021 cu o execuție acrobatică similară

Execuția pe care a reușit-o duminică nu este însă o premieră pentru fotbalistul iranian. În anul 2021, acesta a devenit viral în mediul online după ce a izbutit să trimită mingea în careul advers într-un mod asemănător, doar că la momentul respectiv a făcut asta din propria jumătate. Totuși, spre deosebire de aruncarea recentă, atunci repunerea sa nu s-a transformat în gol.

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Rory Delap, eat your heart out 👀 Iranian defender Nader Mohammadi pulls off an incredible somersault throw-in from his own half — Sky Sports (@SkySports)

Iranianul Nader Mohammadi a fost transferat de Spartak Kostroma chiar în această vară, fiind la prima sa experiență într-o țară străină în calitate de fotbalist profesionist. Până acum, acesta a mai evoluat doar în campionatul din Iran, în CV-ul său regăsindu-se cluburi precum Tractor, Paikan, Zob Ahan și Gol Gohan. De asemenea, Mohammadi a bifat și o selecție pentru prima reprezentativă a Iranului, însă nu a fost convocat pentru .