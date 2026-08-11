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Uluitor! Un jucător iranian a reușit cel mai spectaculos „assist” din istorie! Imaginile au făcut înconjurul lumii. Video

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea cel mai spectaculos „assist” din istorie! Imaginile cu pasa decisivă a fotbalistului iranian au făcut rapid înconjurul lumii.
Dragos Petrescu
11.08.2026 | 18:51
Uluitor Un jucator iranian a reusit cel mai spectaculos assist din istorie Imaginile au facut inconjurul lumii Video
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Nader Mohammadi a reușit cel mai spectaculos „assist” din istorie la un meci de liga a 2-a din Rusia // FOTO: colaj FANATIK
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Sezonul 2026/2027 abia a început și este posibil să avem parte deja de cea mai spectaculoasă pasă decisivă a stagiunii, dacă nu chiar din istorie! Evenimentul s-a produs într-un meci disputat între FC SKA Khabarovsk și Spartak Kostroma, două echipe din liga a 2-a a Rusiei. Cel care a izbutit „assist”-ul fabulos este Nader Mohammadi, un fotbalist iranian în vârstă de 29 de ani.

Nader Mohammadi a reușit cel mai spectaculos „assist” din istorie la un meci de liga a 2-a din Rusia!

Era minutul 83 al partidei, când excentricul iranian se pregătea să repună mingea în joc de la margine, doar că modul în care acesta executat lovitura a fost de-a dreptul fabulos. Mohammadi a luat balonul în brațe și s-a rostogolit înainte a arunca, în ideea de a trimite cât mai departe. Mingea a ajuns în careul advers, iar atacantul Amur Kalmykov a trimis cu capul în poartă, ducând scorul la 3-1 și închizând astfel tabela.

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Spartak Kostroma a câștigat așadar cu 3-1, toate cele trei goluri fiind marcate de Kalmykov, un rezultat ce le-a permis oaspeților să urce pe poziția a 2-a în clasament, cu 11 puncte acumulate în primele cinci etape. Lider în eșalonul secund al fotbalului din Rusia sunt cei de la Nizhny Novgorod, aflați la borna cu numărul 15. De cealaltă parte, SKA Khabarovsk ocupă ultima poziție, fără niciun punct.

Nader Mohammadi a devenit viral în 2021 cu o execuție acrobatică similară

Execuția pe care a reușit-o duminică nu este însă o premieră pentru fotbalistul iranian. În anul 2021, acesta a devenit viral în mediul online după ce a izbutit să trimită mingea în careul advers într-un mod asemănător, doar că la momentul respectiv a făcut asta din propria jumătate. Totuși, spre deosebire de aruncarea recentă, atunci repunerea sa nu s-a transformat în gol.

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Iranianul Nader Mohammadi a fost transferat de Spartak Kostroma chiar în această vară, fiind la prima sa experiență într-o țară străină în calitate de fotbalist profesionist. Până acum, acesta a mai evoluat doar în campionatul din Iran, în CV-ul său regăsindu-se cluburi precum Tractor, Paikan, Zob Ahan și Gol Gohan. De asemenea, Mohammadi a bifat și o selecție pentru prima reprezentativă a Iranului, însă nu a fost convocat pentru Cupa Mondială din 2026.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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