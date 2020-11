Nadia Comăneci, 59. „Galati, Romania, Postas Deschide!” Atât scria pe un plic în 1976. Cum a ajuns la Nadia

Nadia Comăneci împlinește astăzi 59 de ani. Inegalabila noastră „Zeiță de la Montreal” a revoluționat gimnastica mondială în 1976. A primit atunci, după triumful de la Jocurile Olimpice din Canada peste 52.000 (!!!) de scrisori din toată lumea. Pe care scria simplu „Nadia Comaneci, Romania”.

Dacă mai există un român care nu știe cine este Nadia Comăneci, atunci nu este… român! Talentul de excepție care a dat peste cap nu numai spectatorii sau arbitrele, dar și echipamentele electronice de afișaj a notelor, va rămâne pentru totdeauna un reper în gimnastica mondială.

Primul 10 de la „paralele”, nota perfecțiunii în orice domeniu, transformat rece de o mașinăruie depășită de unicitatea momentului în celebrul „1” de la Jocurile Olimpice 1976 de la Montreal, ne va mângâia amintirile norocoșilor care am privit în direct „minunea” până dincolo de viața pământeană… Și nu numai nouă…

La Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976 româncuța de nici 15 ani din Oneşti a subordonat nu numai politizatele arbitre sovietice, spectatorii canadieni şi telespectatorii mondiali, dar şi computerul american care asigura afişajul elecronic: neprogramat pentru nota supremă 10, a afişat cu nonşalanţă nota… 1.00!

Dar să revenim la scrisoarea amintită. Amintirea întîmplării i-o datorăm inegalabilului Ioan Chirilă. Mulțumim, Nea Vanea! Așdara pe plic scria, aşadar, „GALATI, ROMANIA, POSTAS DESCHIDE!”. Atît. De ce Galaţi, doar autorul ştie… La Oficiul Poştal Central din Galaţi „poştaş” a deschis plicul şi a citit…

„7-28-76. Domnule, bună ziua. Eu nădejde că Româns şi Americans a fi prieteni. Eu a locui în Houston şi eu sînt 16 ans bătrîn. Eu a trebui scrie la nadia Comăneci. Eu nădejde şi ruga poţi fi aşa de bun ajutor mă încearcă a găsi unde stă. Vreau a încerca a scrie ea acasă. Slavă cerului că Rumânia şi Nadia Comăneci exist. Mulţumesc. Eddie Bilski, Houston, Texas, USA”. Atenție, nu exista internetul cu Google Translate… „Poştaş” a tăiat Galaţi şi a scris pe plic „ONEŞTI, PTR. NADIA COMĂNECI, GIMNASTĂ”.

N-a fost nevoie de mai mult pentru ca scrisoarea să ajungă la Nadia, care a primit atunci, în 1976, peste 52.000 de plicuri din toată lumea. Pe multe scria simplu „NADIA COMANECI, ROMANIA”.

Să cazi de 3 ori de pe bârnă! Și să urci la loc strângând din dinți ca să termini exercițiul! Da, Nadia Comăneci!

25 iunie 1970. Sibiu. Campionatul republican de gimnastică la categoria a IV-a, 10 ani. Pe bîrnă urcă un nod de fată, 8 ani şi jumătate. Pas sigur, rapid. Întoarcere surprinzătoare. Arc. Săritură… „Aaaah” prelung al sălii: a căzut.

Fetiţa nu se pierde, se aruncă pe bîrnă, o cuprinde cu braţele şi picioarele. Şi cade din nou! În cealaltă parte!! Se ridică furioasă şi, dintr-o săritură, e din nou pe bârnă. Forţează, vrînd parcă să şteargă totul. Şi… cade pentru a treia oară!

De pe banca adversarelor se aud râsete. Se urcă pentru a patra oară pe puntea suspinelor şi reuşeşte să termine exerciţiul. Nota e pe măsură: 6,20.

Dar e suficient ca echipa sa să câştige titlul de campioană naţională! Dacă ar fi primit doar 6,00, ar fi triumfat gimnastele din Oradea. Care acum nu mai râd, plâng. Mai ales că şi la individual compus a câştigat tot o coechipieră, Liliana Brănişteanu, a „ratangioaicei” de la bîrnă…

27 iunie 1970. Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aşa se numea atunci oraşul micilor campioane. Sala de „acasă”, pe malul Caşinului. Antrenorul le citeşte clasamentul la individual compus şi le explică fiecăreia ce a fost bine, ce a greşit, ce trebuie să facă.

A ajuns la „prietena” bârnei: „Ai căzut. De vină e neglijenţa. Nu graba. Repet, neglijenţa. E ultima dată cînd mai admit aşa ceva. Te-ai încruntat, dar nu te-am văzut plîngînd, asta e bine, înseamnă că ai ştiut să-ţi ascunzi lacrimile. Ai ceva de spus în faţa echipei?”. „Da, tovarăşe profesor. Dacă nu cădeam la bîrnă, eram acum pe primul loc! În timp ce dumneavoastră aţi citit notele, eu am făcut adunarea. Am avut 34,65 puncte, Liliana are 37,05, cu cele trei puncte pe care le-am pierdut că am căzut făceam 37,65 şi eram eu campioană!”.

Aţi ghicit, evident, că micuţa gimnastă se numea Nadia Comăneci, iar antrenorul era Bela Karolyi…