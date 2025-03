Nadia Comăneci a dezvăluit momentul primului sărut al lui Bart Conner. Nimeni nu anticipa ce se va întâmpla între cei doi Foto

. Între surprizele pregătite lui Bart s-a aflat și dezvăluirea unui moment special din viața celor doi.

Au trecut 49 de ani de la primul sărut

Nadia a făcut publică fotografia în care a fost surprins primul sărut pe care i l-a dat Bart. A fost un sărut colegial, pe obraz, de la care au trecut 49 de ani. Nimeni nu anticipa la vremea aceea că ei vor deveni soț și soție.

”Noi am concurat împreună în 1976, înainte de Olimpiada de la Montreal. O competiție care se numea American Cup și care s-a ținut la Madison Square Garden, în New York. Sala a fost plină.

Se întâmpla sa fie ziua lui Bart, chiar pe 28 martie. El a câștigat la băieți si eu la fete. Publicul i-a cântat La mulți ani si cineva de la o televiziune i-a zis: de ce nu o pupi pe obraz? M-a pupat pe obraz si poza aceea a rămas”, a povestit Nadia momentul care a rămas special în viața lor.

Nadia, martor la cea mai mare performanță a lui Bart

Cei doi s-au mai întâlnit o perioadă pe la diferite concursuri, dar Deși nu mai concura, Nadia a fost de față la cea mai mare performanță a lui Bart. El a fost membru al extraordinarei echipei masculine de gimnastică a SUA, care a câştigat două medalii de aur la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles.

Nadia a făcut parte din delegația României, ca invitat special, și s-a bucurat de un tratament incredibil din partea americanilor. Ea a fost primită inclusiv de președintele Ronald Reegan.

O lungă perioadă ei nu s-au mai văzut. Relața s-a refăcut și a ajuns într-o nouă dimensiune după ce fosta gimnastă a fugit din România, cerând azil politic în SUA.

Nunta anului 1996, cu Adrian și Dana Năstase nași de cununie

“Timp de un an după plecarea mea din România, am fost doar buni prieteni. Vorbeam foarte des la telefon. Aveam în comun pasiunea pentru gimnastică și dorința de a rămâne în această lume a sportului. Astfel că, în urma unei propuneri, am început să particip la show-uri demonstrative de gimastică, produse de Paul Ziert, antrenorul și impresarul lui Bart.

Așa am reușit să ne regăsim și să ne apropiem. La un moment dat, am ajuns în Oklahoma și am început să îl ajut la academia de gimnastică. Relația noastră s-a dezvoltat în timp și astăzi sunt fericită că avem o legătură puternică și o familie minunată”, a dezvăluit Nadia Comăneci, pentru revista Viva.

Ei sunt soț și soție din 1996. Nunta lor de la București a fost transmisă îndirect la televizor, iar nașii cuplului au fost Adrian și Dana Năstase.