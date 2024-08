Nadia Comăneci a explicat controversa din finalele de gimnastică de la Jocurile Olimpice: “Au avut o fotografie”

după finalele de gimnastică de la Jocurile Olimpice, iar Nadia Comăneci a explicat controversa care s-a creat în jurul acestui lucru.

Controversa din finalele la sol a concursului de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice . Fosta sportivă a dezvăluit faptul că arbitra șefă i-a mărturisit faptul că nota finală a fost bazată pe o poză care nu o pune pe Sabrina Voinea într-o poziție favorabilă.

“Am vorbit cu arbitra şefă ca să înţeleg de ce i-au făcut această deducţie de 0,1 puncte Sabrinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit afară din linie.

Ceea ce eu n-am văzut. Dar au refăcut fotografia. Am înţeles că la valoare, la dificultate, la precedentul concurs a fost din dificultate 6,00, astăzi i-au dat din 5,9.

Vreau să spun că sunt foarte mândră de aceste fete care au concurat fabulos. Mă bucur enorm şi sper că aceşti copii vor continua şi vor motiva generaţia de astăzi”, a spus Nadia Comăneci.

Sabrina Voinea, moment de frustrare la finalul probei la sol: “Știam că merit o notă mult mai mare!”

După o clasare pe locul 5, Sabrina Voinea a reacționat în privința notei primite după finala de la sol. Gimnasta consideră că a făcut o probă mult mai bună față de cele de la precedentele turnee.

“După cum ați văzut, la bârnă a mers puțin mai slab. Apoi m-am adunat foarte bine la sol, mi-am făcut solul cât am putut de bine. Mi-au ieșit liniile acrobatice, mi-a ieșit toată artistica.

Cred că a fost cel mai bun sol. A fost mai bun decât la Europene și Mondialele de anul trecut. Nici nu știu exact ce să vă spun că s-a întâmplat. Și americanca a contestat și a mărit nota. În schimb, mie nu.

Am făcut cât am putut de bine, nu am ieșit din covor.. Nu știu să vă spun. Cel puțin eu nu am auzit nimic, să zică că m-a penalizat acolo sau acolo.. Și eu știu foarte bine cum am făcut solul.

Știu că nu am ieșit afară din covor, m-am îndreptat pe liniile acrobatice și mi-a ieșit destul de bine. Artistica mi-am făcut-o cât am putut de bine. Știam că merit o notă mult mai mare.. S-au schimbat clasamentele de prea multe ori”, a declarat Sabrina Voinea, la zona mixtă.

Notele primite de sportive la proba de la sol au fost următoarele:

Manila Esposito – 12.133

– 12.133 Rebeca Andrade – 14.166

– 14.166 Yushan Ou – 13.000

– 13.000 Rina Kishi – 13.166

– 13.166 Ana Bărbosu – 13.700

– 13.700 Alice D’Amato – 13.600

– 13.600 Simone Biles – 14.133

– 14.133 Sabrina Voinea – 13.700

– 13.700 Jordan Chiles – 13.666 (13.766 după contestaţie)